Skull & Bones: Präsentation mit neuen Spielszenen startet diese Woche

Am kommenden Donnerstag um 20:00 Uhr deutscher Zeit präsentiert Ubisoft das Spiel Skull & Bones. In zwei Tagen geht es also schon los!

