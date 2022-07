Skull and Bones: Release-Termin zum Piratenspiel bekannt gegeben

Autor:, in / Skull and Bones

Spielende können in die gefährliche Welt von Skulls and Bones eintauchen und im November ein eigenes Piratenimperium erschaffen. Die Vorbestellung ist jetzt möglich!

Ubisoft gab während des allerersten Ubisoft Forward Spotlight-Events bekannt, dass Skull and Bones am 8. November 2022 erscheinen wird.

Das Piraten-Multiplayer-Spiel mit Survival-Elementen, welches in einer Open World stattfindet, wird mit Crossplay und Cross-Progression auf PlayStation 5, Xbox Series X | S, Stadia sowie Windows PC über den Epic Games Store und Ubisoft Store erhältlich sein. Außerdem kann Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna abonniert werden.

Den Trailer zu Skull and Bones gibt es hier:

Skulls and Bones wurde von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft Studios entwickelt. Es lädt Spielende dazu ein, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und vom Außenstehenden zum Anführenden der Piraten aufzusteigen. Dafür muss das eigene Ansehen in einer gefährlichen Welt durch spannende Seeschlachten und lukrative Expeditionen ausgebaut werden.



​Inspiriert durch die legendären Geschichten rund um die Piraterie werden Spielende ein authentisches Piratenleben führen können. Von der Annahme von Verträgen über das Sammeln von Ressourcen bis hin zur Navigation auf wichtigen Handelsrouten und dem Angriff auf reiche Handelsschiffe wird jede Entscheidung die Reise der Spielenden beeinflussen, wobei Risiko und Belohnung unterschiedlich hoch sind. Durch das Erhöhen des Ruhms können die Spielenden ihre Flotten aufbauen und vollständig anpassen.

Im Laufe des Spiels werden dabei eine Vielzahl neuer Gegenstände freigeschaltet.

Das Spiel ist von einer der tödlichsten Ären der Geschichte inspiriert, dem Ende des 17. Jahrhunderts. Dieses wird als die zweite Goldene Ära des Piratenzeitalters bezeichnet und ist die Bühne für eine chaotische und rücksichtslose Epoche von Pirat:innen, kriegerischen Gruppierungen, mächtigen Organisationen und Imperien, die alle um die Vorherrschaft im ungebändigten Paradies des Indischen Ozeans kämpfen. ​



​Jede Reise im Skull and Bones-Universum wird einzigartig sein. Es kann mit bis zu zwei Freund:innen oder Spielenden, welche auf hoher See getroffen werden, eine Allianz geschmiedet werden. Für eine zusätzliche Herausforderung kann PvP aktiviert werden, um die Kanonenkugeln gegen andere heranwachsende Piratenfürste, mächtige Organisationen, lokale Fraktionen oder ebenbürtige feindliche Piraten zu testen.



​Aufbauend auf einem mehrjährigen Plan für die Zeit nach der Veröffentlichung wird das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten, Aktivitäten, Geschichten und Herausforderungen aktualisiert werden, die für alle Spielenden kostenlos sein werden.



​Skull and Bones wird ab dem 8. November 2022 in der Standard- und Premium-Edition auf PS5, Xbox X|S und Windows PC über den Epic Games Store und Ubisoft Store, Stadia und Amazon Luna erhältlich sein. Die Premium Edition wird „Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion, eine Vielzahl an kosmetischen Gegenständen für das Schiff und den Charakter, zusätzliche digitale Inhalte, inklusive zwei extra Missionen, einem digitalen Art Book und Soundtrack sowie einen „Kaperbrief-Token“, enthalten.

​Fans, welche Skull and Bones vorbestellen, werden Zugang zu dem „Hoheit auf hoher See“-Paket erhalten, welches die „Berüchtigte Kluft“ und das Krönungsfeier-Feuerwerk beinhaltet.