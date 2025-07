Skull and Bones: Saison 2 von Jahr 2 jetzt spielbar

Autor:, in / Skull and Bones

Skull and Bones: Die zweite Saison von Year 2 „Oaths of War” ist ab sofort verfügbar.

Ubisoft hat „Oaths of War“ veröffentlicht, die zweite Saison der Year-2-Inhalte von Skull and Bones. In der neuen Saison eskalieren die Spannungen im Indischen Ozean: Die DMC und die Compagnie Royale liefern sich einen offenen Krieg, in dem sie auf massive Kriegsschiffe und eine verstärkte Megafestung zurückgreifen, um die Herrschaft zu sichern.

Oaths of War führt zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen ein:

Die neue Fregatte ist das erste spielbare Großschiff in Skull and Bones und bietet überlegene Feuerkraft. Ausgestattet mit bis zu 34 Kanonenluken, zwei Hilfsstationen und dem neuen Vorteil „Schneid“ stellt sie eine bedeutende Verstärkung auf See dar.

Die neue Megafestung Wolvenhol erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Kapitäne im gesamten Indischen Ozean. Die nahezu uneinnehmbare Festung schützt wertvolle Aufstiegsmaterialien und ist mit mehrstufigen Verteidigungsanlagen, einzigartigen Kampfphasen und mächtigen Minibossen ausgestattet.

Im weiteren Verlauf der Season wird das neue Feature „Fraktionskrieg“ eingeführt, das den Konflikt zwischen der Compagnie Royale und der DMC auf eine neue Ebene hebt. In diesem Spielmodus übernehmen Spielende die Rolle von Freibeutern, bei denen Loyalität ebenso wertvoll ist wie Beute. Durch groß angelegte Invasionseinsätze im gesamten Indischen Ozean können Kriegsressourcen gesammelt und die gewählte Fraktion unterstützt werden. Am Ende jeder Gefechtsphase steht eine Entscheidung an: Treue halten oder die Fraktion verraten – jede Wahl beeinflusst den weiteren Verlauf des Krieges.

Der aktuelle Schmugglerpass enthält neben der neuen Fregatte auch neue Explosivwaffen, Rüstungen, kosmetische Belohnungen und weitere Inhalte

Darüber hinaus wurden mehrere Komfort-Verbesserungen umgesetzt:

Wind- und Segelmechanik: Die Steuerung beim Segeln wurde überarbeitet, um direkter und stärker fähigkeitsbasiert zu funktionieren. Dies ermöglicht eine präzisere Navigation auf See.

Voreinstellungen für Ausrüstungen: Mit dem neuen Feature lassen sich individuelle Ausrüstungssets speichern und vor dem Ablegen schnell auf jedes Schiff anwenden.

Vom 17. bis 21. Juli veranstaltet Skull and Bones ein Free Weekend. Während dieses Zeitraums steht das vollständige Spiel zur Verfügung: Spielende können die Hauptkampagne erleben, Inhalte der zweiten Season von Jahr 2 erkunden und gemeinsam mit Freund:innen neue Herausforderungen meistern.