Skull and Bones: Season 3 Year 2 Guts and Glory gestartet

Ubisoft veröffentlichte „Guts and Glory“, die dritte Saison der Year-2-Inhalte von Skull and Bones. In dieser Saison haben sich die Spannungen zwischen den Fraktionen, die um die Kontrolle über den Indischen Ozean kämpfen, zu einem offenen Krieg entwickelt.

Inmitten des wachsenden Chaos stellt sich nur eine Frage: Für welche Seite soll man sich entscheiden?

„Guts and Glory“ ist ab sofort verfügbar und bringt den Spielenden folgende neue Features und Verbesserungen:

Fraktionskrieg: Dieser Spielmodus ist im Endgame verfügbar und bietet den Spielenden die Möglichkeit, sich in ein kompetitives Gameplay zu stürzen und ihren Anspruch im Indischen Ozean gegen rivalisierende Fraktionen geltend zu machen. Dabei wählen sie eine Seite zwischen den Megacorporations und sammeln für sie in den Kämpfen Kriegsressourcen. Es gilt, Gebiete zu erobern, um den Krieg zu gewinnen und einzigartige Belohnungen zu erhalten.

Neues Schiff: Die Kriegssloop ist ein neues mittelgroßes Schiff, welche über den kostenlosen Pfad des Schmugglerpasses verfügbar ist und für den erbarmungslosen Kampf basierend auf Gift konzeptioniert wurde. Es ist darauf spezialisiert, anhaltenden Schaden über Zeit zu verursachen und setzt toxische Waffen zum tödlichen Vorteil ein.

Rüstungsaufwertung: Ähnlich wie bei der Waffenaufwertung ermöglicht die Rüstungsaufwertung den Spieler:innen, ihre Überlebensfähigkeit im Indischen Ozean zu verbessern. Jede aufgewertete Rüstung verfügt über mehrere Aufwertungsstufen und Modifikationsgrade, abhängig vom Seltenheitsgrad der jeweiligen Rüstung.

Saisonale Reise: ​ Das neue Fortschrittssystem steht ab Infamy-Stufe 5 zur Verfügung und erlaubt Spieler:innen, Herausforderungen zu meistern und saisonale Boni zu erhalten, die bis zum Ende der Saison bestehen bleiben. Zudem dürfen sich Spieler:innen über neue Schätze aus fernen Gewässern freuen. Der Schmugglerpass dieser Saison bringt ein neues Schiff, die Kriegssloop, einen schuppigen Tierbegleiter, einzigartige Ausrüstung, eine Vielzahl kosmetischer Belohnungen und einiges mehr.

Skull and Bones wurde von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt und ist ein Online-Action-RPG zu hoher See, in welchem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen.

Skull and Bones unterstützt Cross-Play und Cross-Progression und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now sowie für Windows-PC über den Ubisoft Store über Ubisoft Connect, Steam und den Epic Games Store erhältlich.