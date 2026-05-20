Skull and Bones: Smuggler Pass für Year 3 Season 1 gestartet

Für Skull and Bones ist ab sofort der neue Smuggler Pass für Year 3 Season 1 verfügbar.
Der neue Pass bringt zusätzliche Cosmetics, neue Belohnungen und weitere Freischaltungen ins Spiel. Spieler erhalten damit neue Möglichkeiten, ihre Schiffe und Piraten individuell anzupassen und sich auf den Weltmeeren hervorzuheben.
Mit dem Start der neuen Inhalte erweitert Ubisoft das Live-Service-Angebot des Piraten-Spiels weiter und liefert neue Gründe, um erneut in See zu stechen.
Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Inhalte des aktuellen Smuggler Pass präsentiert.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spannend das es läuft.
Aber eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm.
Ich fand es zb ganz cool
Mit Kumpels habe ich eher Sea of Thieves gespielt aber für paar Runden alleine Piratensetting hat mir Skull and bones ganz gut gefallen
Nicht gedacht das es doch erfolgreich ist.Freut mich.
Wenigstens bekommen die verbleibenden Spieler regelmäßig Inhalte.
Ich fande es eigentlich auch nicht schlecht aber irgendwann zu eintönig keine Landkämpfe ect.
Hab ich nach den vernichtenden Kritiken nie angerührt.