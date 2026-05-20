Skull and Bones: Smuggler Pass für Year 3 Season 1 gestartet

Ubisofts Piraten-Abenteuer erweitert sein Live-Service-Angebot um neue Inhalte und Belohnungen.

Für Skull and Bones ist ab sofort der neue Smuggler Pass für Year 3 Season 1 verfügbar.

Der neue Pass bringt zusätzliche Cosmetics, neue Belohnungen und weitere Freischaltungen ins Spiel. Spieler erhalten damit neue Möglichkeiten, ihre Schiffe und Piraten individuell anzupassen und sich auf den Weltmeeren hervorzuheben.

Mit dem Start der neuen Inhalte erweitert Ubisoft das Live-Service-Angebot des Piraten-Spiels weiter und liefert neue Gründe, um erneut in See zu stechen.

Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Inhalte des aktuellen Smuggler Pass präsentiert.