Skull and Bones: Todesgezeiten bringt PvP-Action aufs offene Meer

Der neue Skull and Bones PvP-Modus „Todesgezeiten“ ist jetzt live, kämpft in epischen Seeschlachten um Ruhm und Beute!

Mit dem Launch-Trailer zu „Todesgezeiten“ präsentiert Skull and Bones einen neuen Team-PvP-Modus, der euch in intensive Seeschlachten auf vier einzigartigen Karten eintauchen lässt.

In dieser neuen Spielerfahrung tretet ihr in Teams gegeneinander an, entfesselt mächtige, ultimative Fähigkeiten und kämpft um wertvolle Beute. Strategie, Zusammenarbeit und Timing entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Das Update ist kostenlos und ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.