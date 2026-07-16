Skull and Bones: Ubisoft verschenkt kostenlosen Assassin’s Creed Black Flag Resynced Skin

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Image: Ubisoft

Skull and Bones feiert Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit kostenlosem Skin.

Zum Launch von Assassin’s Creed Black Flag Resynced startet Skull and Bones eine neue Crossover-Aktion.

Spieler können sich bis einschließlich dem 11. August einen kostenlosen Kollaborations-Skin sichern.

Der exklusive Skin steht allen Spielern innerhalb des Aktionszeitraums gratis zur Verfügung und kann direkt im Spiel beansprucht werden. Mit der kosmetischen Belohnung feiert Ubisoft die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced und bringt den Piraten-Look in die Welt von Skull and Bones.

Wer seine Sammlung erweitern möchte, sollte den Skin rechtzeitig abholen. Nach dem Ende der Aktion am 11. August ist die kostenlose Belohnung nicht mehr erhältlich.

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