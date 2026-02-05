Skull and Bones: Ubisoft zeigt erstmals den Kraken

Ubisoft lädt euch zu einem besonderen „The Deck“ Devstream ein, der sich vollständig dem legendären Kraken widmet – dem wohl gefährlichsten Seeungeheuer, das Skull and Bones bislang zu bieten hat.
Die Entwickler geben einen ersten, exklusiven Einblick in das Monster, das als ultimative Herausforderung der Meere ins Spiel kommt.
Im Stream spricht das Team über die Designphilosophie, die hinter dem Kraken steckt, und erklärt, warum dieses Wesen mehr ist als nur ein Bosskampf. Ihr erfahrt, wie das Monster die Umgebung beeinflusst, welche Angriffsphasen euch erwarten und welche Strategien entscheidend sein werden, um überhaupt eine Chance zu haben.
Die Entwickler teilen außerdem frühe technische und spielerische Details, die verdeutlichen, wie viel Aufwand in die Inszenierung des Ungeheuers geflossen ist.
Parallel dazu erinnert Ubisoft daran, dass ihr bis zu 6 Stunden kostenlos in Skull and Bones eintauchen könnt. Eure Fortschritte werden beim späteren Kauf vollständig übernommen – ideal, um euch schon jetzt auf die Begegnung mit dem Kraken vorzubereiten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei dem Spiel ist Ubisoft echt hartnäckig
Das lebt ja immer noch. Aber klar, als erstes AAAA Spiel der Welt geht das nicht so schnell unter 😀
Ich hoffe das Spiel geht langsam mal in den Gamepass.
Ubisoft bleibt echt hartnäckig und verbrennt weiterhin unnötiges Geld für die Entwicklung. Ubisoft hätte lieber Spiele wie das Prince of Persia Remake fertigstellen sollen … dann hätten sie wenigstens etwas verdient. So kann man nur weiterhin den Kopf über der aktuellen Kurs schütteln.
Der Bosskampf sieht doch gar nicht mal so übel aus.
Ich dachte die hatten schon auf Free2Play umgestellt. 😂
Sieht auf jeden Fall besser aus als dieses Ding bei Sea of thieves, wo man denkt, das im Grograusch der Krake über nen Papagei hergefallen ist 😬