Skull and Bones: Wicked Green-Schiffsskin jetzt verfügbar

Für Skull and Bones ist jetzt der epische „Wicked Green“-Schiffsskin verfügbar. Einen ersten Blick gibt es im Trailer.

Für Skull and Bones wurde ein neuer kosmetischer Inhalt veröffentlicht. Mit dem „Wicked Green“ Epic Ship Skin könnt ihr euer Schiff nun in einem auffälligen neuen Look über die gefährlichen Gewässer segeln lassen.

Der epische Skin verleiht eurem Schiff ein markantes grünes Design und sorgt dafür, dass ihr auf den Meeren des Spiels garantiert auffallt. Rein kosmetisch gehalten, verändert der Skin zwar nicht die Werte eures Schiffs, sorgt aber für einen neuen visuellen Stil auf hoher See.

Der „Wicked Green“ Epic Ship Skin ist ab sofort verfügbar und kann im Spiel freigeschaltet beziehungsweise erworben werden.

Segelt ihr noch regelmäßig in Skull and Bones oder habt ihr das Piratenabenteuer bereits hinter euch gelassen?