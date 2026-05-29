Skull and Bones: Y3S1 bringt neue Burning Beast Epic Ship Skin für die Sambuk

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Image: Ubisoft

Skull and Bones Y3S1 Update bringt neue Burning Beast Epic Ship Skin für die Sambuk.

Mit dem Y3S1-Update erhält Skull and Bones eine neue kosmetische Erweiterung für die Sambuk. Im Fokus steht die „Burning Beast“-Epic-Ship-Skin, die ab sofort verfügbar ist.

Die neue Skin verleiht dem Schiff ein auffälliges, feuriges Design und ist exklusiv für die Sambuk konzipiert. Optisch setzt das Update auf ein aggressives Flammen-Theme, das die Rolle des Schiffs im Kampf visuell unterstreicht.

Ubisoft beschreibt die „Burning Beast“-Skin als eine Art brennende Bedrohung auf hoher See, die gegnerische Schiffe symbolisch in Asche und Feuer versinken lässt.

Inhaltlich konzentriert sich das Update klar auf kosmetische Inhalte und erweitert die Anpassungsmöglichkeiten im Spiel. Weitere Gameplay-Änderungen wurden in diesem Zusammenhang nicht angekündigt.

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5 Kommentare Added

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  1. Kitomy 73235 XP Tastenakrobat Level 2 | 29.05.2026 - 09:34 Uhr

    Ich würde ich gern mal wissen ob das wirklich noch Geld ein bringt, oder ob es in dem Vertrag mit Singapur so vereinbart wurde.

    0

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