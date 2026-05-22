Skull and Bones: Year 3 bringt Galleon, neue Mastery-Systeme und härtere Herausforderungen

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Image: Ubisoft

Skull and Bones startet Year 3 mit neuen Schiffen, erweitertem Fortschrittssystem und frischen Herausforderungen auf See.

Skull and Bones startet in Year 3 und rückt dabei den Fokus stärker auf überarbeitete Seeschlachten, tiefere Progression und mehr Build-Freiheit für Spieler.

Mit dem neuen Jahreszyklus erweitert Ubisoft das Live-Service-Modell des Spiels um zusätzliche Inhalte und Systeme, die das Gameplay langfristig verändern sollen.

In Season 1 von Year 3 wird unter anderem das neue Schiff „Galleon“ eingeführt, das zusätzliche taktische Möglichkeiten im Kampf auf See bieten soll. Gleichzeitig wird das Seasonal Mastery-System überarbeitet, um Fortschritt und Spezialisierung stärker miteinander zu verknüpfen.

Zusätzlich erhöhen neue World Tiers die Herausforderung und sollen erfahrene Spieler stärker fordern. Der Fokus liegt dabei klar auf anspruchsvolleren Begegnungen und besser skalierter Schwierigkeit im Endgame-Bereich.

Im Verlauf von Year 3 sind weitere neue Schiffe, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten sowie ein Ausbau der Fraktionskriege geplant. Diese sollen die Dynamik zwischen den verschiedenen Gruppen in der Spielwelt weiter vertiefen.

Auch Quality-of-Life-Verbesserungen stehen auf dem Plan, um Navigation, Kampfgefühl und allgemeine Progressionssysteme zu optimieren.

Das Piraten-Actionspiel setzt weiterhin auf eine offene Spielwelt, in der Spieler ihre eigene Karriere vom einfachen Seeräuber bis zum gefürchteten Piratenanführer aufbauen können. Crafting, Schiffsbau und taktische Seeschlachten bleiben dabei zentrale Säulen des Gameplays.

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11 Kommentare Added

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  2. aleXdeluXe86 67980 XP Romper Domper Stomper | 22.05.2026 - 11:57 Uhr

    Ein paar neue Trophäen/Erfolge wären mal nett um evtl mal einen neuen Reiz zu setzen.

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      • aleXdeluXe86 67980 XP Romper Domper Stomper | 22.05.2026 - 13:13 Uhr
        Antwort auf David Wooderson

        Ja gibt ja neue Inhalte ,ich habe es seitdem nicht mehr gespielt.
        Vielleicht ist es jetzt auch wieder reizvoll.
        Aber meinte eher so ,naja das man nochmal paar Ziele vor Augen hat .
        Sonst Ansich, so unfassbar schlecht wie alle
        Immer gesagt haben ist es nicht.
        Aber natürlich auch kein Blockbuster.

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