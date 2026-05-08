Skull and Bones: Year 3 mit größeren Seeschlachten und neuen Großschiffen

Skull and Bones gibt ersten Ausblick auf Inhalte von Year 3.

Mit einem ersten Teaser Trailer stimmt Ubisoft auf das kommende dritte Jahr von Skull and Bones ein und kündigt deutlich größere Seeschlachten, neue Großschiffe, mehr Ausrüstungsvielfalt sowie umfangreiche Endgame-Erweiterungen an.

Year 3 soll den Fokus verstärkt auf groß angelegte Marinegefechte legen und Spielern mehr Möglichkeiten geben, ihre Flotten individuell anzupassen. Besonders die neuen großen Schiffsklassen stehen dabei im Mittelpunkt der kommenden Inhalte und sollen Kämpfe auf hoher See deutlich verändern.

Zusätzlich arbeitet Ubisoft an einer größeren Vielfalt bei Loadouts und Ausrüstungskombinationen. Spieler sollen ihre Schiffe künftig flexibler auf unterschiedliche Kampfsituationen ausrichten können, wodurch sowohl offensive als auch defensive Strategien stärker individualisiert werden können.

Auch das Endgame von Skull and Bones wird weiter ausgebaut. Laut Teaser plant Ubisoft tiefere Langzeitinhalte und zusätzliche Herausforderungen, um erfahrenen Spielern langfristig mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten.

Der veröffentlichte Trailer liefert zwar noch keine konkreten Gameplay-Details, macht jedoch deutlich, dass Year 3 vor allem auf größere Schlachten, stärkere Progression und mehr taktische Möglichkeiten setzt.

Weitere Informationen zu den geplanten Inhalten und dem genauen Zeitplan für Year 3 will Ubisoft zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.