Skull and Bones: Year 3 mit größeren Seeschlachten und neuen Großschiffen

Mit einem ersten Teaser Trailer stimmt Ubisoft auf das kommende dritte Jahr von Skull and Bones ein und kündigt deutlich größere Seeschlachten, neue Großschiffe, mehr Ausrüstungsvielfalt sowie umfangreiche Endgame-Erweiterungen an.
Year 3 soll den Fokus verstärkt auf groß angelegte Marinegefechte legen und Spielern mehr Möglichkeiten geben, ihre Flotten individuell anzupassen. Besonders die neuen großen Schiffsklassen stehen dabei im Mittelpunkt der kommenden Inhalte und sollen Kämpfe auf hoher See deutlich verändern.
Zusätzlich arbeitet Ubisoft an einer größeren Vielfalt bei Loadouts und Ausrüstungskombinationen. Spieler sollen ihre Schiffe künftig flexibler auf unterschiedliche Kampfsituationen ausrichten können, wodurch sowohl offensive als auch defensive Strategien stärker individualisiert werden können.
Auch das Endgame von Skull and Bones wird weiter ausgebaut. Laut Teaser plant Ubisoft tiefere Langzeitinhalte und zusätzliche Herausforderungen, um erfahrenen Spielern langfristig mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten.
Der veröffentlichte Trailer liefert zwar noch keine konkreten Gameplay-Details, macht jedoch deutlich, dass Year 3 vor allem auf größere Schlachten, stärkere Progression und mehr taktische Möglichkeiten setzt.
Weitere Informationen zu den geplanten Inhalten und dem genauen Zeitplan für Year 3 will Ubisoft zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jahr 3 schon? Zockt das Spiel jemand aus eurem Studio?
Ich sehe schon wie die Spielerzahlen explodieren werden 💥.
Das die das Spiel noch aktiv halten. Laut Steam war der 24 Stunden Peak 222 Spieler. Ich denke auf Konsolen wird es nicht besser aussehen.
😂😂
Köstlich also fast schon eine 1 zu 1 Betreuung zwischen Entwickler und User.
Ich weiß jetzt auch, warum das so ist. Ubisoft hat verpflichtende Verträge mit Singapur. Die müssen weiter neue Inhalte bringen.
Ja ich kenne den Sachverhalt auch. Man hatte sich Fördergelder geholt.
Das Spiel hat übrigens Schätzungen zufolge 650 – 800 mio. Dollar gekostet, was Guillemots Scherz erklären würde, es wäre ein AAAA Titel. Ein Scherz, den niemand verstehen WOLLTE.
Außerdem hat das Spiel auf Steam täglich ca. 200 Spieler und bekommt trotzdem neue Inhalte, aber das nur am Rande.
Wild wie lange es doch supported wird. Leider finde ich es persönlich immer noch nicht gut.
Find ich gut, hab auf ps5 über 100 Std, bin dieses jahr auf PC gewechselt und hab da schon wieder über 250 std. Ist halt kein Black Flag, aber das was es ist, macht es gut. Dank Crossplay auf allen Plattformen ist man nie alleine auf dem Meer