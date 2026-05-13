Skull and Bones: Year 3 Season 1 „Shattered Seas“ startet mit neuer Galeone und Macht-System

Skull and Bones startet mit der neuen Season Shattered Seas in Year 3 und erweitert das Piraten-Erlebnis um tiefgreifende Gameplay-Anpassungen, neue Progressionssysteme und ein weiteres Großschiff.

Im Mittelpunkt der neuen Season steht ein überarbeitetes Macht-Fortschrittssystem, das stärker auf langfristige Entwicklung und saisonale Spezialisierung ausgelegt ist. Ergänzt wird dies durch zwei neue Weltstufen, die gezielt auf die steigende Stärke der Spieler ausgelegt sind.

Die Entwickler setzen damit klar auf mehr Struktur und Tiefe im Endgame-Fortschritt und wollen die Entwicklung vom einfachen Kapitän bis zur dominanten Macht auf See stärker betonen.

Neue Inhalte in Skull and Bones Shattered Seas

Überarbeitetes Macht-Fortschrittssystem

Neuer saisonaler Fähigkeitsbaum

Zwei neue Weltstufen

Neues Großschiff: Die Galeone („The Oppressor“)

Fähigkeiten „Mythischer Aufstieg“ und „Reforge“

Besonders im Fokus steht die neue Galeone, das dritte große Schiff im Spiel. Sie verfügt über die höchste Anzahl an Kanonenplätzen für Breitseitenangriffe und ist klar auf direkten Nahkampf ausgelegt. Ihr Vorteil „Iron Thunder“ verstärkt den Schaden innerhalb kurzer Reichweite und kann zu „Red Wake“ weiterentwickelt werden, wodurch zusätzliche Kampfboni wie erhöhte Geschwindigkeit entstehen.

Mit Shattered Seas verschiebt sich der Fokus von Skull and Bones stärker in Richtung mächtiger Builds, eskalierender Seeschlachten und einem dynamischeren Spielfortschritt.