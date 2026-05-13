Skull and Bones: Year 3 Season 1 „Shattered Seas“ startet mit neuer Galeone und Macht-System

Skull and Bones startet mit der neuen Season Shattered Seas in Year 3 und erweitert das Piraten-Erlebnis um tiefgreifende Gameplay-Anpassungen, neue Progressionssysteme und ein weiteres Großschiff.
Im Mittelpunkt der neuen Season steht ein überarbeitetes Macht-Fortschrittssystem, das stärker auf langfristige Entwicklung und saisonale Spezialisierung ausgelegt ist. Ergänzt wird dies durch zwei neue Weltstufen, die gezielt auf die steigende Stärke der Spieler ausgelegt sind.
Die Entwickler setzen damit klar auf mehr Struktur und Tiefe im Endgame-Fortschritt und wollen die Entwicklung vom einfachen Kapitän bis zur dominanten Macht auf See stärker betonen.
Neue Inhalte in Skull and Bones Shattered Seas
- Überarbeitetes Macht-Fortschrittssystem
- Neuer saisonaler Fähigkeitsbaum
- Zwei neue Weltstufen
- Neues Großschiff: Die Galeone („The Oppressor“)
- Fähigkeiten „Mythischer Aufstieg“ und „Reforge“
Besonders im Fokus steht die neue Galeone, das dritte große Schiff im Spiel. Sie verfügt über die höchste Anzahl an Kanonenplätzen für Breitseitenangriffe und ist klar auf direkten Nahkampf ausgelegt. Ihr Vorteil „Iron Thunder“ verstärkt den Schaden innerhalb kurzer Reichweite und kann zu „Red Wake“ weiterentwickelt werden, wodurch zusätzliche Kampfboni wie erhöhte Geschwindigkeit entstehen.
Mit Shattered Seas verschiebt sich der Fokus von Skull and Bones stärker in Richtung mächtiger Builds, eskalierender Seeschlachten und einem dynamischeren Spielfortschritt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Egal was dafür rauskommen tut das Spiel ist einfach nicht gut leider
das das noch lebt , unglaublich eigentlich.
Schon heftig, wie sie einfach weiter machen mit dem Spiel, sieht man selten heutzutage.
das es echt noch genug leute scheinbar zocken ist krass
I don’t think I’d try this game. #6
Bin gerade wieder voll drin, hab gestern schon das Neue Schiff herstellen können, macht echt wieder richtig Bock mit den ganzen Neuerungen. Kann nur jeder der wo zu release reingeschaut hat und schlecht fand sagen, gibt dem Game nochmal eine Chance. Es sei dem ihr wollt ein Black flag singel player game. Das ist es und war es noch nie. Ich seh das eher wie ein Diablo oder Destiny, nur mit Schiffen
Jup, so isses. Klar hat das Spiel viele Probleme und hat nie die Vision erreicht, aber dennoch ist es solide und macht in der Gruppe viel Spaß. Ich spiele es um meinen Drang nach mehr Black Flag zu stillen. In Black Flag haben mir die großen Schiffe immer gefehlt. Die kommen nun in SAB rein und das schmeckt mir außerordentlich.
Wenn ich etwas ändern könnte, dann wäre es der Grind und die Schadenswerte, bzw. Boni. Diese ständigen Zahlenwerte sind einfach unpassend, bei so einem Spiel. Das müsste man ganz drastisch ändern. Kanonen mit Effekten und deren Stärke hängt von meiner Weltstufe ab, z.B.. Du bist im Spiel ständig am Micro-Managen. Spezifische Builds kann man auch ohne die ganzen Werte und Boni erstellen.
Und was ich auch mega gut fände wäre eine bessere Physik im Bezug auf Treffer (Schadensmodell der Schiffe mit dynamischer Zerstörung und Effekte wie jerumfliegendes Holz z.B.), sowie eine bessere visuelle Rückmeldung, wann der Gegner mit welcher Waffe schießt. Bei den ganzen Effekten kassiert man mitunter echt viel Schaden, ohne es jemals kommen zu sehen.
Ach und die Preise im Store sind verrückt. 8 Euro für 3 kosmetische Items aus dem Event Pass. Fast 20 Euro für ein alternatives Aussehen der Sambuke. Die würden mehr Umsatz machen, wenn sie weniger verlangen. Sag‘ ich jetzt einfach mal so.