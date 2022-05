Skullgirls 2nd Encore: Erscheint in diesem Jahr für Xbox Series X|S und Xbox One

Autor:, in / Skullgirls 2nd Encore

Weil es bei der Entwicklung und Produktion des Spiels Skullgirls 2nd Encore unvorhersehbare Herausforderungen gab, verschob man die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit.

Das war im Oktober 2019.

Im Zuge der Vorstellung von Black Dahlia, einem neuen Charakter für den ersten Pass, verkündeten Publisher Autumn Games und Entwickler Hidden Variable Neuigkeiten zur Xbox-Version.

So bestätigte man die aktive Entwicklung von Skullgirls 2nd Encore für Xbox Series X|S und Xbox One. Das Spiel soll „später in diesem Jahr“ erscheinen. Auf einen genauen Termin wollte man sich aber noch nicht festlegen.

Hier der Alpha-Trailer zum Charakter Black Dahlia, der in Skullgirls 2nd Encore und dem mobilen Ableger im Juni spielbar sein wird.