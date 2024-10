Sky Oceans: Wings For Hire: Eine spannende Reise voller Entdeckungen

Ab heute lädt Sky Oceans: Wings for Hire Spieler dazu ein, in die Lüfte aufzusteigen und entführt sie auf eine spannende Reise voller Entdeckungen, Abenteuer und rundenbasierter Luftschiffkämpfe.

Das mit Spannung erwartete JRPG inspirierte Spiel ist ab sofort in physischer und digitaler Form für PlayStation 5 und Nintendo Switch sowie digital für Xbox Series X|S und Steam erhältlich.

Das von PQube veröffentlichte und von den chilenischen Octeto Studios entwickelte Sky Oceans: Wings for Hire verbindet den Charme klassischer JRPGs mit modernen Spielmechaniken und bietet Fans des Genres ein neuartiges Spielerlebnis. Angesiedelt in einer lebendigen, farbenfrohen Welt, in der Himmelspiraten die Lüfte durchstreifen, erleben Spielende ein episches Abenteuer mit fesselnden Charakteren, taktischen Luftschiffkämpfen und abwechslungsreichen Abenteuern.

Tyrone Walcott, Product Group Manager bei PQube Games: „Wir freuen uns sehr über die heutige Veröffentlichung von Sky Oceans: Wings for Hire. Die Octeto Studios haben ein Spiel geschaffen, das die Essenz klassischer JRPGs einfängt und gleichzeitig etwas Neues und Aufregendes für Spieler von heute bietet. Wir können es kaum erwarten, alle in dieses unglaubliche Abenteuer zu entführen.“

Zur Feier des Spielstarts gibt es auf ausgewählten Plattformen einen Rabatt von 10 % auf die digitale Version. Ganz gleich, ob Spieler den Himmel auf PlayStation, Nintendo Switch oder PC erkunden möchten, dem Abenteuer in den Lüften steht nichts mehr im Wege!*

Das erwartet Spielende in Sky Oceans: Wings for Hire:

Durch den offenen Himmel fliegen: Der Nervenkitzel rundenbasierter Luftkämpfe trifft auf taktische Entscheidungen und dynamische Strategien, die der Schlüssel zum Sieg sind.

Der Nervenkitzel rundenbasierter Luftkämpfe trifft auf taktische Entscheidungen und dynamische Strategien, die der Schlüssel zum Sieg sind. Eine eigene Crew von Himmelspiraten zusammenstellen: Spieler rekrutieren eine Bande rebellischer Himmelspiraten, alle mit einzigartigen Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten, während sie ihr Luftschiff durch eine riesige und geheimnisvolle Welt navigieren.

Spieler rekrutieren eine Bande rebellischer Himmelspiraten, alle mit einzigartigen Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten, während sie ihr Luftschiff durch eine riesige und geheimnisvolle Welt navigieren. Eine Geschichte voller Freundschaft, Hoffnung und Abenteuer: Eine reichhaltige Geschichte voller charmanter Charaktere und herzlicher Momente. Während uralte Geheimnisse aufgedeckt werden müssen, stellen sich Spielende der Aufgabe, die Welt vor einer drohenden Gefahr zu retten.

Eine reichhaltige Geschichte voller charmanter Charaktere und herzlicher Momente. Während uralte Geheimnisse aufgedeckt werden müssen, stellen sich Spielende der Aufgabe, die Welt vor einer drohenden Gefahr zu retten. Klassisches JRPG-Feeling mit modernem Touch: Mit Spielmechaniken, die vom goldenen Zeitalter der JRPGs inspiriert sind, bietet Sky Oceans: Wings for Hire ein nostalgisches Erlebnis mit wunderschön gestalteten Luftschiffen, fesselnden Kämpfen und epischen Bossen, alles vor atemberaubenden Kulissen.

Mit Spielmechaniken, die vom goldenen Zeitalter der JRPGs inspiriert sind, bietet Sky Oceans: Wings for Hire ein nostalgisches Erlebnis mit wunderschön gestalteten Luftschiffen, fesselnden Kämpfen und epischen Bossen, alles vor atemberaubenden Kulissen. Anpassbare Luftschiffe: Spielende können ihr Luftschiff nach Belieben aufrüsten und individualisieren, von den Waffen bis hin zur Panzerung, um es ihrem eigenen Spielstil anzupassen und mit Stil und Power durch die Lüfte zu navigieren.

Spielende können ihr Luftschiff nach Belieben aufrüsten und individualisieren, von den Waffen bis hin zur Panzerung, um es ihrem eigenen Spielstil anzupassen und mit Stil und Power durch die Lüfte zu navigieren. Epische Bosskämpfe: In intensiven Luftkämpfen gegen mächtige Gegner wird die strategische Geschicklichkeit der Spielenden bis an ihre Grenzen gefordert.

In intensiven Luftkämpfen gegen mächtige Gegner wird die strategische Geschicklichkeit der Spielenden bis an ihre Grenzen gefordert. Geld und Ressourcen sammeln: Spieler können die gesammelten Ressourcen nutzen, um ihre Luftschiffe zu verbessern und stärker zu machen.

In Sky Oceans: Wings for Hire tauchen Spielende in eine unvergessliche Coming-of-Age-Geschichte ein, in der sie eine atemberaubende, lebendige Welt erkunden und wunderschöne Städte im Ghibli-Stil entdecken und unzerbrechliche Verbindungen mit rekrutierten Crew-Mitgliedern knüpfen.

