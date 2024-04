Skybound Games: Crowdfunding-Pläne für Invincible AAA-Spiel

Autor:, in / Skybound Games

Die Comicreihe Invincible von Robert Kirkman will Skybound zu einem AAA-Videospiel machen. Das Unternehmen stellte dazu seine Pläne vor, wonach man einen Teil der Finanzierung via Crowdfunding aufbringen will.

Zu den bereits vorhandenen 18 Millionen Dollar sucht man auf diesem Weg nun nach mindestens weiteren 5 Millionen Dollar.

Das Videospiel zu Invincible soll man sich wie die erfolgreiche Zeichentrickserie auf Prime Video vorstellen.

Auf der Crowdfunding-Seite beschreibt man das Spiel so: „Skybound entwickelt ein hochproduziertes, hochoktaniges Blutbad, das alles andere als ein Indie-Spiel ist.“ „Wenn ihr die Serie verfolgt, könnt ihr euch genau vorstellen, was ihr von diesem Videospiel erwarten könnt: Tonnenweise Action, atemberaubendes Spiel- und Charakterdesign und natürlich eine gesunde Portion Blut.“

Weiterhin ist die Rede von Komponenten wie Online, Multiplayer, zusätzliche Inhalte über DLCs und Erweiterungen, was für ein mögliches Live-Service-Spiel spricht.

Dazu heißt es: „Mit modernstem kompetitivem Gameplay, erstklassigen Produktionswerten und den fortschrittlichsten Online- und technischen Grundlagen wird Invincible im Rahmen eines Premium-Modells mit mehreren DLC-Erweiterungen und Sondereditionen veröffentlicht, um jede Stufe der Fangemeinde anzusprechen.“ „Sowohl im kompetitiven als auch im lokalen Spielmodus soll das Spiel neue Geschichten zum Invincible-Multiversum beitragen und so zukünftige Veröffentlichungen, Erweiterungen, neue Charakterbögen und Abenteuer für die nächsten Jahre ermöglichen.“

Das Team bei Skybound besteht aus mehr als 30 Veteranen der Branche, die beispielsweise bei Electronic Arts, Activision Blizzard oder Epic Games tätig waren. Sie entwickeln das Spiel in einem neuen, intern gegründeten AAA-Studio unter der Leitung von Chris Paulson (Head of Games Publishing) und Patrick Gilmore (EVP of Games Production).

Durch die Möglichkeit der internen Entwicklung behalte man die vollständige Kontrolle über das Spiel. Es gewährleistet zudem die Beteiligung eines „Teams von Franchise-Stakeholdern“, was Kirkman als Schöpfer mit einschließt.

Fast 450.000 Dollar wurden laut der Crowdfunding-Seite bereits zugesagt. Es verbleiben noch 13 Tage.