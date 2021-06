Skyforge: Kostenloses Update Hunters of Terra veröffentlicht

Skyforge veröffentlicht kostenloses Update „Hunters of Terra“ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

My.Games veröffentlicht ein neues kostenloses Update für Skyforge: Hunters of Terra. Das Update, das ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist, enthält eine neue Kopfgeldjäger-Klasse, einen neuen Dungeon und neue Gruppenabenteuer.

Der Kopfgeldjäger ist die neunzehnte Klasse im Lineup von Skyforge und verspricht einen spektakulären Auftritt. Er ist bis an die Zähne mit explosiven Waffen bewaffnet, verfügt über einen tragbaren Mörser und ist auf Flächenschaden spezialisiert. Wenn der Kopfgeldjäger in die Klemme gerät, hat er Anti-Grav und Schild-Gadgets, die er auf einfallsreiche Weise einsetzen kann.

Spieler können mit dem neuen Kopfgeldjäger und allen bestehenden Charakteren in neue PvE-Inhalte eintauchen. Im neuen Gruppenabenteuer „Schlucht von Terra“ für drei Spieler erkundet die Gruppe ein unterirdisches Labyrinth, in dem es von Mechanoiden nur so wimmelt. Zusätzlich zum neuen Gruppenabenteuer können Spieler auch in den Dungeon „Alte Pfade“ eintauchen. Dieser Dungeon für fünf Spieler führt die Abenteurer von der Oberfläche Terras in seine dunklen und geheimnisvollen Tiefen.

Diese Woche markiert auch das Jubiläum von My.Games und als solches können Spieler eine 7-tägige Premium-Mitgliedschaft für Skyforge einlösen, zu der weitere Informationen auf der Website zu finden sind. Spieler können direkt loslegen oder kostenlos einsteigen, da sowohl das Spiel als auch das Update ohne zusätzliche Kosten erhältlich sind. Das Spiel ist auf Steam oder über die My.Games-Website erhältlich.