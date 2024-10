Slasher: Origins: Spiel führt in Mephistopheles Unterwelt

In Slasher: Origins werden Spieler in Mephistopheles Unterwelt und prozedural generierte Welten geworfen.

Wales Interactive, der Indie-Publisher und Entwickler hinter Spielen wie Sker Ritual, Maid of Sker, Five Dates und The Complex, freut sich, Slasher: Origins anzukündigen, ein Debüt-Spiel des 2-Mann-Indie-Entwicklerteams Little Army Studio.

Slasher: Origins ist ein 2,5D-Auto-Attack-Survival-Spiel mit Rogue-Lite-Elementen. Die kostenlose Demo ist ab heute erhältlich und feiert die Aufnahme in das Steam Next Fest vom 14. bis 21. Oktober 2024.

In Slasher: Origins werden die Spieler in Mephistopheles‘ Unterwelt gestoßen, wo sie sich durch chaotische, prozedural generierte Welten mit ständig wachsenden Herausforderungen bewegen.

Wählt aus einer Liste von 10 einzigartigen Helden – jeder mit seiner eigenen Hintergrundgeschichte und seinen eigenen Fähigkeiten – und verbessert permanent seine Fähigkeiten, um ein Inferno der eskalierenden Dunkelheit zu überleben, das Noir- und Anime-Ästhetik miteinander verbindet.

„Wir sind begeistert, dass wir Slasher: Origins auf dem Steam Next Fest zu präsentieren“, sagt David Banner, Mitbegründer von Wales Interactive. „Die rasanten Kämpfe und der Noir-Anime-Kunststil des Spiels machen es zu einem wirklich einzigartigen Eintrag im Rogue-Lite-Genre, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die Demo in die Finger bekommen!“ „Die Arbeit an Slasher: Origins ist für uns ein wahr gewordener Traum“, sagt Eros Cappello, Mitbegründer und Lead Developer bei Little Army Studio. „Wir haben viel Leidenschaft hineingesteckt und hoffen, dass die Spieler ihr Steam Next Fest-Erlebnis genießen“, so Mauro Forte, Mitbegründer und Art Director bei Little Army Studio.

Hauptmerkmale:

Noir-Anime-Art-Stil: Eine kühne Verschmelzung von Anime-Grafiken und Film-Noir-Atmosphäre.

Heldenauswahl: Wählt aus 10 einzigartigen Helden mit sich entwickelnden Fähigkeiten und freischaltbaren Skins.

Tiefer Fortschritt: Schaltet mächtige Fähigkeiten, Waffen und permanente Upgrades frei, während ihr euch durch die Unterwelt kämpft.

Herausfordernde Welten: Bezwingt acht zunehmend gefährliche Levels, die von Mephistopheles‘ mächtigen Bossen bewacht werden.

Unendlicher Wiederspielwert: Prozedural generierte Levels und sich entwickelnde Helden-Builds sorgen dafür, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Kinoreife Finishing Moves: Entfesselt verheerende „Animated Ultras“, um eure Feinde stilvoll zu erledigen.

Die Vollversion von Slasher: Origins soll im ersten Quartal 2025 für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen.