SlavicPunk: Oldtimer: Combat-Teaser schießt wild um sich

Schaut euch den neuen Combat-Teaser zum Twin-Stick-Shooter SlavicPunk: Oldtimer an.

SlavicPunk: Oldtimer ist ein rasanter, isometrischer Twin-Stick-Shooter, der in der düsteren Welt von SibirPunk angesiedelt ist – ein düsterer und grimmiger Blick auf eine Cyberpunk-Welt, wie sie sich die Slawen vorstellen.

Jeder gute Twin-Stick-Shooter braucht eine abwechslungsreiche und spaßige Auswahl an Waffen. SlavicPunk: Oldtimer ist da keine Ausnahme – mit einer soliden Basis an Waffen, angefangen bei einem Revolver und einer zuverlässigen Schrotflinte bis hin zu einer Railgun, bietet das Spiel reichlich Zerstörungswerkzeuge, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Und wie könnte man sie besser testen, als an einer Bande von Schlägern und Söldnern?

SlavicPunk: Oldtimer lädt den Spieler ein, in die Rolle von Yanus zu schlüpfen, einem Privatdetektiv mit schwieriger Vergangenheit, dessen Aufgabe es ist, die Wahrheit hinter einem gestohlenen Datenträger aufzudecken, während er es mit städtischen Gangs, korrupten Unternehmen und seinen inneren Dämonen zu tun bekommt.

Das Spiel ist bekannt für seine einzigartige Mischung aus rasanten Kämpfen, modularer Waffenanpassung und fesselnder Erzählung und verbindet Elemente eines guten alten Shoot-‚em-up mit Battle-Hacking und Rätsellösungen zu einer düsteren, dunklen Zukunft mit einem deutlich slawischen Einschlag.

Bei seinem Konsolendebüt werden Xbox- und PlayStation-Spieler die tiefgründige Geschichte, die postsowjetische Architektur und den bissigen Humor des Spiels erleben, das eine neue Perspektive auf das Cyberpunk-Genre bietet.

Features

Actiongeladene Kämpfe, bei denen ein juckender Abzugsfinger und schnelle Füße der Schlüssel zum Überleben sind

Transparente isometrische Ansicht und intuitive Twin-Stick-Steuerung

Hartes, aber absolut fesselndes osteuropäisches Cyberpunk-Setting, basierend auf der Buchreihe von Michał Gołkowski

Kämpft gegen eure Feinde im Nahkampf, rüstet eure Waffen auf, hackt eure Feinde und lest die fesselnde Geschichte von Yanus, einem Privatdetektiv mit schwieriger Vergangenheit

SlavicPunk: Oldtimer wird voraussichtlich am 6. November 2024 im Xbox Store und PlayStation Store erscheinen. Verpasst nicht die Chance, die dunklen Geheimnisse aufzudecken, die sich unter dem Neonlicht und den Betonstraßen dieses einzigartigen Cyberpunk-Abenteuers verbergen.