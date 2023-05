Slayers X: Actionreiche Spielszenen aus dem verrückten First-Person-Shooter

Schaut euch in zwei neuen Videos Gameplay aus dem verrückten First-Person-Shooter Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer an.

Während ihr das Psyko Sindikate verfolgt, die Zanes Mutter in die Luft gejagt haben, nutzt ihr übertriebene Waffen und hinterlasst eine schmutzige Blutspur auf eurem Weg. Zane lässt es sich nicht nehmen, jede Sache auf einer gefühllosen Art und Weise zu kommentieren. Neben einer Menge Blut, Gore und Toilettenwitzen erwarten euch Zwischensequenzen, die euch zurück in die 90er katapultieren.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer | Gameplay Part 1

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer | Gameplay Part 2

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer erscheint am 01. Juni 2023 und kann für 15,29 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Slayer X wird zudem im Xbox Game Pass enthalten sein.

