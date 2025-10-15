Sledders: Winterliches Update bringt neuen Fahrspaß

„It’s Almost Winter“ – Erste Features und frische Inhalte als Vorgeschmack auf das große Dezember-Update für Sledders.

Das Update „It’s Almost Winter“ ist live gegangen und bringt neue Features aus der Roadmap in die verschneite Welt von Sledders.

Mit einer neuen Karte, neuen Anpassungsmöglichkeiten und vielen weiteren Optimierungen und Fehlerbehebungen ist es an der Zeit, sich ins Vergnügen zu stürzen, um euer Bedürfnis nach Geschwindigkeit … äh, Schnee zu stillen und euch auf das große Dezember-Update vorzubereiten.

Neu in diesem Update:

Fotomodus,

„Infinite Snowtracks“,

Neue Karte: Drainage,

Überarbeitung der Renngrafik

Anpassung der Folienfarbe