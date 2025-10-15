Sledders: Winterliches Update bringt neuen Fahrspaß

Das Update „It’s Almost Winter“ ist live gegangen und bringt neue Features aus der Roadmap in die verschneite Welt von Sledders.
Mit einer neuen Karte, neuen Anpassungsmöglichkeiten und vielen weiteren Optimierungen und Fehlerbehebungen ist es an der Zeit, sich ins Vergnügen zu stürzen, um euer Bedürfnis nach Geschwindigkeit … äh, Schnee zu stillen und euch auf das große Dezember-Update vorzubereiten.
Neu in diesem Update:
- Fotomodus,
- „Infinite Snowtracks“,
- Neue Karte: Drainage,
- Überarbeitung der Renngrafik
- Anpassung der Folienfarbe
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist nicht meins
Spricht mich null an, mag anfangs sicher ganz in Ordnung sein, auf Dauer eher langweilig.
Sieht nicht besonders aus, meins is es nicht.
Bock hätte ich schon mal wieder auf sowas. Hatte damals Sled Storm auf der PS1 gesuchtet!
Allerdings glaube ich, dass es mich heutzutage nicht mehr so anspricht bzw. mich lange begeistern kann. Ist bei Rennspielen auch so, damals NFS, Burnout etc. gesuchtet, mittlerweile kann ich mich nur noch kurz dafür begeistern… 🤔 Im GP würde ich es aber definitiv mal anzocken!