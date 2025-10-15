Sledders: Winterliches Update bringt neuen Fahrspaß

Image: Bonus Stage Publishing

„It’s Almost Winter“ – Erste Features und frische Inhalte als Vorgeschmack auf das große Dezember-Update für Sledders.

Das Update „It’s Almost Winter“ ist live gegangen und bringt neue Features aus der Roadmap in die verschneite Welt von Sledders.

Mit einer neuen Karte, neuen Anpassungsmöglichkeiten und vielen weiteren Optimierungen und Fehlerbehebungen ist es an der Zeit, sich ins Vergnügen zu stürzen, um euer Bedürfnis nach Geschwindigkeit … äh, Schnee zu stillen und euch auf das große Dezember-Update vorzubereiten.

Neu in diesem Update:

  • Fotomodus,
  • „Infinite Snowtracks“,
  • Neue Karte: Drainage,
  • Überarbeitung der Renngrafik
  • Anpassung der Folienfarbe

  2. Katanameister 220760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 18:50 Uhr

    Spricht mich null an, mag anfangs sicher ganz in Ordnung sein, auf Dauer eher langweilig.

  4. BLACK 8z 100690 XP Profi User | 15.10.2025 - 19:59 Uhr

    Bock hätte ich schon mal wieder auf sowas. Hatte damals Sled Storm auf der PS1 gesuchtet!
    Allerdings glaube ich, dass es mich heutzutage nicht mehr so anspricht bzw. mich lange begeistern kann. Ist bei Rennspielen auch so, damals NFS, Burnout etc. gesuchtet, mittlerweile kann ich mich nur noch kurz dafür begeistern… 🤔 Im GP würde ich es aber definitiv mal anzocken!

