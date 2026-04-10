Sledding Game: Early Access-Termin durchgerutscht

Mit Sledding Game kündigt sich ein ungewöhnliches Mehrspieler-Erlebnis an, das rasante Abfahrten mit einer Mischung aus Chaos und Gemütlichkeit verbindet. Spieler rasen gemeinsam Hügel hinab, führen Tricks aus und erleben durch die ausgeprägte Ragdoll-Physik spektakuläre Kollisionen.

Abseits der Action bietet das Spiel auch ruhige Momente, etwa in einer Hütte, in der sich die Spieler entspannen können. Dort lassen sich Aktivitäten wie Schneemänner bauen oder Eisangeln genießen, wodurch ein deutlicher Kontrast zum chaotischen Abfahrtsspaß entsteht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem sozialen Aspekt. Dank Proximity-Chat, umfangreicher Charakteranpassung und individuell gestaltbaren Schlitten entsteht ein interaktives Erlebnis, das stark auf das gemeinsame Spielen mit Freunden ausgelegt ist. Ergänzt wird das Ganze durch zahlreiche Minispiele, die für zusätzliche Abwechslung sorgen.

Sledding Game erscheint am 30. April im Early Access und setzt damit auf eine Mischung aus entspanntem Zusammensein und dynamischem Multiplayer-Chaos. Das Spiel erscheint dazu direkt im Xbox Game Pass!



