Sledding Game: Ultimativer Schneespaß mit Freunden bald im Xbox Game Pass

Sledding Game ist ein Multiplayer-Winterchaos mit Ragdoll-Physik, Minispielen und Yeti-Gefahr – alles bald im Xbox Game Pass!

In Sledding Game erlebt ihr ein unbeschwertes Multiplayer-Abenteuer voller Schnee, Spaß und Chaos.

Gemeinsam mit euren Freunden stürzt ihr euch auf Schlitten die Hänge hinunter, liefert euch Kollisionen und genießt das schräge Zusammenspiel aus Physik und Humor. Das Spiel bietet nicht nur rasante Abfahrten, sondern auch zahlreiche Freizeitaktivitäten: Ihr könnt Schneebälle werfen, Rampen bauen oder euch in Minispielen wie Angeln, Darts, Curling und Cornhole messen. Für gemütlichere Momente steht eine Tasse heißer Kakao bereit, während ihr über den Proximity-Chat miteinander sprecht.

Doch Vorsicht – wer zu weit in die verschneite Wildnis vordringt, bekommt es mit einem Yeti zu tun, der euch prompt zurück auf die Karte schleudert. Sledding Game verbindet Entspannung und Chaos in einer winterlichen Welt, in der Spaß und gemeinsames Erleben im Vordergrund stehen.