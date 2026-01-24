Sledgehammer Games: Studio entwickelt heimlich ein Action‑RPG – Bericht

Ein neuer Hinweis sorgt für frische Spekulationen rund um Sledgehammer Games.

Auf dem LinkedIn‑Profil von Ben Wanat, dem ehemaligen Senior Creative Director des Studios, findet sich ein Eintrag, der auf ein unangekündigtes Action‑RPG verweist. Besonders auffällig ist die Beschreibung, die von „deep lore“ spricht – ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Projekt erzählerisch weit über das hinausgehen könnte, wofür Sledgehammer bislang bekannt ist.

Das Studio, das vor allem durch seine Arbeit an mehreren Call of Duty‑Titeln im Rampenlicht steht, scheint damit an einem Genre zu arbeiten, das deutlich stärker auf Story, Weltaufbau und Rollenspielelemente setzt. Offizielle Informationen gibt es bisher nicht, doch der LinkedIn‑Fund liefert den bislang klarsten Beleg dafür, dass Sledgehammer parallel zu seinen Shooter‑Produktionen an einem völlig neuen IP‑Konzept arbeitet.

Ob das Projekt weiterhin aktiv entwickelt wird oder sich seit Wanats Weggang verändert hat, bleibt offen. Der Eintrag reicht jedoch aus, um die Gerüchteküche anzuheizen – und die Frage aufzuwerfen, wie ein Action‑RPG aus einem Studio aussehen könnte, das bisher vor allem für bombastische Shooter bekannt war.