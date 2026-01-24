Sledgehammer Games: Studio entwickelt heimlich ein Action‑RPG – Bericht

Ein neuer Hinweis sorgt für frische Spekulationen rund um Sledgehammer Games.
Auf dem LinkedIn‑Profil von Ben Wanat, dem ehemaligen Senior Creative Director des Studios, findet sich ein Eintrag, der auf ein unangekündigtes Action‑RPG verweist. Besonders auffällig ist die Beschreibung, die von „deep lore“ spricht – ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Projekt erzählerisch weit über das hinausgehen könnte, wofür Sledgehammer bislang bekannt ist.
Das Studio, das vor allem durch seine Arbeit an mehreren Call of Duty‑Titeln im Rampenlicht steht, scheint damit an einem Genre zu arbeiten, das deutlich stärker auf Story, Weltaufbau und Rollenspielelemente setzt. Offizielle Informationen gibt es bisher nicht, doch der LinkedIn‑Fund liefert den bislang klarsten Beleg dafür, dass Sledgehammer parallel zu seinen Shooter‑Produktionen an einem völlig neuen IP‑Konzept arbeitet.
Ob das Projekt weiterhin aktiv entwickelt wird oder sich seit Wanats Weggang verändert hat, bleibt offen. Der Eintrag reicht jedoch aus, um die Gerüchteküche anzuheizen – und die Frage aufzuwerfen, wie ein Action‑RPG aus einem Studio aussehen könnte, das bisher vor allem für bombastische Shooter bekannt war.
Action RPG heißt heutzutage leider viel zu oft Soulslike.
Hoffentlich ist es was normales.
Hoffentlich kein Soulslike
Prototype oder aehnliches vielleicht?
Ja gut, jetzt ist es nicht mehr sooo geheim. Zumindest wissen wir schon mal, dass an irgendwas gearbeitet wird.
Was das wohl sein wird 🤔, hoffentlich wird das nicht noch eingestellt.
Erstmal positiv bleiben .
Ist ja schon einmal toll , das Xbox ihnen überhaupt die Möglichkeit bietet mal was Neues machen zu dürfen .
Wird immer schwerer positiv zu bleiben 😑.
Ich freu mich das Sledgehammer Games endlich auch mal was anderes machen dürfen als nur COD.
Kann mir vorstellen wie befreiend das für das Entwickler Studio sein muss endlich mal weg zu kommen vom COD Wahnsinn.
Schön zu sehen das Xbox ihnen das ermöglicht
Wäre erfreulich wenn sie mal was anderes als CoD machen dürfen.
Drück ihnen den Daumen.
Wäre cool wenn sie was neues machen könnten. Ich denke das würde sie auch zusätzlich motivieren wenn sie mal was anderes machen könnten. Fähig wäre das Studio ja.
Es wäre ihnen zu wünschen das ihr Projekt Erfolg hat.
Jahre lang unter Activision nur ein und das selbe produzieren zu müssen muss wirklich frustrierend gewesen sein.
Ich hoffe Xbox unterstützt sie und lässt ihnen mal Freiraum.
Das hätte das Entwickler Team mal mehr als verdient
Heute brodelt es aber wirklich in der Küche
Wäre sicher interessant ob die auch was anderes wie COD können 🤣.