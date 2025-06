Sleep Awake: Blumhouse-Horror raubt euch den Schlaf

Autor:, in / Sleep Awake

Sleep Awake ist ein kreativer psychologischer Thriller von Blumhouse Games, der 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.

„In der letzten bekannten Stadt der Erde verschwinden die Menschen im Schlaf. Diejenigen, die übrig bleiben, leben in einer Krise mit rücksichtslosen Experimenten, um wach zu bleiben. Katja muss sich durch verkommene Todeskulte, jenseitige Mächte und das allgegenwärtige Grauen von The HUSH kämpfen, um sich selbst und die, die sich auf sie verlassen, zu retten.“

Das Spiel entsteht bei Entwickler Eyes Out unter der Regie von Corey Davis (Spec Ops: The Line) und Robin Finck (Nine Inch Nails).