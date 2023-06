Slipstream: Kostenloser DLC angekündigt

Autor:, in / Slipstream

Der spanische Indie-Publisher BlitWorks und der brasilianische Indie-Entwickler ansdor sind stolz darauf, das 5. Jubiläum des Arcade-Racers Slipstream mit der kostenlosen Inhaltserweiterung „blue hour“ zu feiern, die am 28. Juni für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox-Konsolen und PC erscheinen wird.

Slipstream wird auch nativ auf der Xbox Series S|X und später auch auf der PlayStation 5 erscheinen. Die neue Erweiterung wird zwei Spielmodi, drei Autos und fünf neue Strecken mit ihren jeweiligen fünf Musiktiteln bieten.

„Die blaue Stunde ist ein kurzer Zeitraum des Tages, nach dem Sonnenuntergang, aber vor der Nacht, wenn der Himmel einen tiefblauen Ton annimmt. Sie wird seit langem von Malern und Fotografen wegen der schönen und einzigartigen Eigenschaften des Lichts zu dieser Zeit geschätzt. Das schwindende Licht der Sonne erhellt alles sanft, und der tiefblaue Himmel bildet einen großartigen Kontrast zu den normalerweise gelblichen Stadtlampen. Es ist ein Moment von natürlicher Schönheit, der sich jeden Tag ereignet. Und da die Tageszeiten schon immer ein Thema in Slipstream waren, habe ich mich bei dieser Erweiterung mit Effoharkay zusammengetan und die Gelegenheit genutzt, sie ein wenig mehr zu erkunden.“ – Sandro de Paula, alias „ansdor“.

Alle neuen Titel sind an realen Orten angesiedelt, genauer gesagt an exotischen oder unerwarteten Orten in Europa: Marseille, Pompeji, Transsylvanien, Granada und Edinburgh.

Ansdors Fähigkeiten haben sich seit 2018 stark verbessert und er hat auch viele neue Funktionen zur Slipstream-Engine hinzugefügt, und die neuen Strecken machen davon regen Gebrauch, wie z. B. ein Nebelsystem, ein dynamisches Beleuchtungssystem, das es den Scheinwerfern der Autos ermöglicht, die Strecke in Echtzeit zu beleuchten.

Die Erweiterung sieht aus wie ein frühes 32-Bit-Spiel, während das Original eher ein spätes 16-Bit-Spiel war. Als natürliche technische Entwicklung wollte er neue Techniken ausprobieren und künstlerische Experimente machen, die im Original nicht möglich waren.

Was die Musik betrifft, so war es Effoharkays Ziel, eine gewisse Konsistenz des gleichen Synthie-Dampf-OSTs beizubehalten, ohne sich auf Synthie-Instrumente zu verlassen.

Die meisten Songs wurden von den exzentrischen, elektrischen, clubähnlichen Rennmelodien von Ridge Racer 4, Need for Speed und Wipeout inspiriert. Er wollte, dass es pulsierend, treibend und abwechslungsreich ist, ohne dass er sich Gedanken über die Qualität der Produktion oder die Struktur macht.

Slipstream ist bereits für Xbox, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch zu einem Preis von 9,99 USD | 8,99 EUR erhältlich.

Das Spiel wurde vier Jahre lang vom brasilianischen Solo-Entwickler Sandro Luiz de Paula (ansdor) entwickelt, der seine eigene Spiel-Engine gebaut hat, die die Sprite-Skalierungs-Grafiktechniken der Rennspiele der 80er und 90er Jahre nachbildet, um das echte, authentische Retro-Erlebnis auf moderne Hardware zu bringen und die zusätzliche Leistung für ein flüssiges, konstantes 60-FPS-Gameplay zu nutzen.

Die Kombination aus farbenfroher Pixelgrafik und einem Soundtrack mit Synth-Pop- und Jazz-Fusion-Einflüssen von Stefan Moser alias Effoharkay gibt den Ton für ein Rennen durch eine Vielzahl exotischer Orte auf der ganzen Welt vor, darunter Städte, Wüsten, Wälder, Berge und Strände. Drift-, Rückspul- und Windschatten-Mechanismen verleihen dem Fahr-Gameplay zusätzliche Tiefe, und das Ergebnis ist ein strategisches, herausforderndes und spannendes Erlebnis.