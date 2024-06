Slitterhead: Horrorspiel beim Summer Game Fest

Autor:, in / Slitterhead

Vor kurzem ging Geoff Keighley konkreter darauf ein, was uns auf dem Showcase zum Summer Game Fest am kommenden Freitag erwartet. Nun kündigte der Moderator eine weitere Weltpremiere an.

Demnach ließ Keighley via X (ehemals Twitter) durchblicken, dass man im Rahmen des Livestreams erstes Gameplay zum Horror-Spiel Slitterhead präsentieren wird.

Slitterhead wurde erstmals 2021 im Rahmen der Game Awards enthüllt. Danach wurde es recht ruhig um das Projekt. Erst im vergangenen Dezember gab Entwickler Bokeh Game Studios bekannt, 2024 eine größere Präsentation des Titels zu planen.

Ein Artwork gab es noch dazu:

Mit Keiichiro Toyama und Akira Yamaoka arbeiten zwei Veteranen des Horror-Genres an Slitterhead. Toyama gilt als Schöpfer der Silent-Hill-Reihe, während sich Yamaoka für den Soundtrack des Klassikers verantwortlich zeigte.