Slitterhead: Release-Termin im Gameplay-Trailer enthüllt

Bokeh Game Studio hat den ersten Gameplay-Trailer zu Slitterhead beim diesjährigen Summer Game Fest enthüllt. Es wird am 8. November 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und PC erscheinen.

In diesem Kampf-Action-Adventure, das in den dicht bevölkerten Straßen von „Kowlong“ spielt, die von Dunkelheit und Chaos erfüllt sind, schlüpft der Spieler in die Rolle des „Hyoki“, eines Wesens ohne Gedächtnis und körperliche Gestalt. Sein einziges Motiv ist die Ausrottung der monströsen Wesen, die als „Slitterheads“ bekannt sind und als Menschen verkleidet durch die Stadt kriechen.

In der pulsierenden, neonbeleuchteten Stadtlandschaft müssen die Spieler Verbündete unter den Menschen suchen, die als „Raritäten“ bekannt sind, gefährliche Organisationen infiltrieren und aufspüren und sich in Kämpfen engagieren, die die Macht des Blutes nutzen. Während sich das spannungsgeladene Drama entfaltet, erforschen Sie das Geheimnis hinter Hyokis Existenz und dem Auftauchen der Slitterheads.