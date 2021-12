Slitterhead: So geht der Silent Hill-Komponist an den Soundtrack heran

Im November enthüllte Keiichiro Toyama, Schöpfer der Silent Hill-Reihe, sein neues Horrorspiel Slitterhead bei den Game Awards.

Wie auch bei Silent Hill, wird der Komponist Akira Yamaoka den Soundtrack zu Slitterhead beisteuern.

Bei der Umsetzung des Soundtracks will Yamaoka ähnlich herangehen wie schon bei Silent Hill.

In einem Video sagte er, dass er musikalische Elemente verwenden will, die eigentlich nicht in einer direkten Verbindung zum Horror stehen. Damit will er eine andere Form der Angst erzeugen.

Toyama beschrieb das Spiel gegenüber Yamaoka mit Wörtern wie „Neunziger“, „urban“ und „asiatischer Geschmack“. Als er dann von Slitterhead erfuhr, konnte Yamaoka das Ganze zu einem Spiel miteinander verbinden.

Seine Ideen für die Musik zum Spiel beschreibt Yamaoka mit der Redewendung „Ki wo terau“. Das bedeutet „sich absichtlich seltsam verhalten“. Er sucht auch eher nach etwas außerhalb der Spur und weniger etwas, was perfekt übereinstimmt. Das soll das Ganze attraktiver machen.

Doch zunächst denkt er als Ganzes über das Projekt nach und darüber, was Slitterhead dem Spieler bieten wird. Von dort aus werde er dann eintauchen und ergründen, was in Bezug auf den Sound möglich ist.