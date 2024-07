Autor:, in / Slitterhead

Aktuell arbeitet das von Entwickler-Veteran Keiichiro Toyama (Silent Hill, Siren, Gravity Rush) geführte Bokeh Game Studio am Horrorspiel Slitterhead, das am 8. November 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen soll.

Der beim Summer Game Fest veröffentlichte Gameplay-Trailer verdeutlichte den ungewöhnlichen Action-Horror-Ansatz des Spiels, das seinen Schwerpunkt auf eine einzigartige Body-Swapping-Mechanik legt.

Dass Slitterhead ursprünglich als Open-World-Spiel geplant war, verriet Toyama jetzt im Interview mit VGC. Aufgrund des zu geringen Budgets habe man sich allerdings bereits in einer frühen Phase der Entwicklung stattdessen für eine missionsbasierte Struktur entschieden, was sich letztendlich auch positiv auf den Spielverlauf auswirken werde:

„Eine Entscheidung, die wir zu Beginn des Spiels getroffen haben, war, dass wir ursprünglich ein Open-World-Setting für das Spiel wollten, aber das war mit dem Budget nicht vereinbar. Diese Entscheidung hat sich bewährt, Missionen abschließen und in der Handlung vorankommen.“