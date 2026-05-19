Slots & Daggers: Ab sofort für Xbox, PS5 und Nintendo Switch erhältlich

Das ungewöhnliche Roguelike Slots & Daggers erweitert seinen Erfolg jetzt auf Konsolenplattformen.

Nach dem erfolgreichen Steam-Launch erscheint Slots & Daggers ab sofort auch für Xbox, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Das Retro-Roguelike stammt vom Indie-Entwickler Friedemann, der bereits an Spielen wie ISLANDERS und SUMMERHOUSE beteiligt war. Als Publisher fungiert Future Friends Games.

Auf Steam entwickelte sich das Spiel bereits kurz nach Veröffentlichung zu einem Überraschungserfolg:

über 300.000 verkaufte Einheiten

mehr als 6.500 Reviews

94 Prozent positive Bewertungen

Slots & Daggers kombiniert klassische Roguelike-Mechaniken mit einem ungewöhnlichen Slotmaschinen-System. Kämpfe werden direkt über rotierende Walzen entschieden, auf denen Angriffe, Zauber und Tränke erscheinen.

Spieler kämpfen sich dabei durch verschiedene Fantasy-Gebiete voller Gegner und Bosse, darunter:

Revolverhelden aus der roten Wüste

Ritter von Kul

Hammer-Goblins

weitere bizarre Gegner

Mit jedem erfolgreichen Durchlauf lassen sich neue Waffen, Fähigkeiten, zusätzliche Walzen und Ausrüstungen freischalten.

Zu den wichtigsten Features gehören:

kompakter Retro-Roguelike-Aufbau

Slotmaschinen-Gameplay kombiniert mit Action-Kämpfen

zehn verschiedene Level mit eigenen Bossen

flexible Build- und Strategie-Anpassungen

zahlreiche freischaltbare Waffen und Fähigkeiten

Die Kampagne soll laut Entwickler etwa 4 bis 8 Stunden umfassen. Zusätzlich bietet der „Egg Arena“-Modus weitere Herausforderungen für Langzeitspieler.