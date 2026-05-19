Slots & Daggers: Ab sofort für Xbox, PS5 und Nintendo Switch erhältlich

Nach dem erfolgreichen Steam-Launch erscheint Slots & Daggers ab sofort auch für Xbox, PlayStation 5 und Nintendo Switch.
Das Retro-Roguelike stammt vom Indie-Entwickler Friedemann, der bereits an Spielen wie ISLANDERS und SUMMERHOUSE beteiligt war. Als Publisher fungiert Future Friends Games.
Auf Steam entwickelte sich das Spiel bereits kurz nach Veröffentlichung zu einem Überraschungserfolg:
- über 300.000 verkaufte Einheiten
- mehr als 6.500 Reviews
- 94 Prozent positive Bewertungen
Slots & Daggers kombiniert klassische Roguelike-Mechaniken mit einem ungewöhnlichen Slotmaschinen-System. Kämpfe werden direkt über rotierende Walzen entschieden, auf denen Angriffe, Zauber und Tränke erscheinen.
Spieler kämpfen sich dabei durch verschiedene Fantasy-Gebiete voller Gegner und Bosse, darunter:
- Revolverhelden aus der roten Wüste
- Ritter von Kul
- Hammer-Goblins
- weitere bizarre Gegner
Mit jedem erfolgreichen Durchlauf lassen sich neue Waffen, Fähigkeiten, zusätzliche Walzen und Ausrüstungen freischalten.
Zu den wichtigsten Features gehören:
- kompakter Retro-Roguelike-Aufbau
- Slotmaschinen-Gameplay kombiniert mit Action-Kämpfen
- zehn verschiedene Level mit eigenen Bossen
- flexible Build- und Strategie-Anpassungen
- zahlreiche freischaltbare Waffen und Fähigkeiten
Die Kampagne soll laut Entwickler etwa 4 bis 8 Stunden umfassen. Zusätzlich bietet der „Egg Arena“-Modus weitere Herausforderungen für Langzeitspieler.