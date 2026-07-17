Smalland 2: Lost Realms: Neue Spielwelt, Begleiter und Crafting-System enthüllt

Eine völlig neue Welt im Miniaturformat: Smalland 2 enthüllt zahlreiche Gameplay-Neuerungen.

Mit Smalland 2: Lost Realms entwickelt sich das Survival-Abenteuer in vielerlei Hinsicht weiter. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S und führt eine größere Spielwelt, neue Gameplay-Systeme sowie zahlreiche Funktionen ein, die sich viele Fans des Vorgängers gewünscht haben.

Die Geschichte spielt lange vor den Ereignissen von Smalland: Survive the Wilds. Spieler schrumpfen erneut auf Miniaturgröße und erkunden eine Welt, die noch vor der Ankunft der Giganten existierte. Statt einer zusammenhängenden Karte erwarten sie mehrere unterschiedliche Regionen mit eigenen Landschaften, Ressourcen und Kreaturen.

Eine größere und abwechslungsreichere Welt

Während der erste Teil auf eine große, zusammenhängende Spielwelt setzte, besteht Smalland 2 aus verschiedenen Reichen mit individuellen Biomen. Neue Gewässer verändern die Erkundung erheblich und eröffnen zusätzliche Wege zu bislang unerreichbaren Gebieten.

Auch die Jahreszeiten spielen eine größere Rolle. Im Winter können beispielsweise zugefrorene Wasserwege neue Routen freigeben, die zu bislang verborgenen Regionen führen.

Schwimmen und Boote erweitern die Erkundung

Eine der meistgewünschten Funktionen der Community hält nun Einzug: Spieler können erstmals schwimmen und Gewässer aktiv durchqueren. Darüber hinaus lassen sich kleinere Flüsse und Bäche mit Booten überqueren, wodurch Wasser zu einem wichtigen Bestandteil der Erkundung wird.

Neue Inseln und Regionen bieten zusätzliche Rohstoffe und ermöglichen Begegnungen mit bislang unbekannten Kreaturen.

Kreaturen werden zu echten Begleitern

Auch das Begleitersystem wurde grundlegend überarbeitet. Gezähmte Tiere dienen nicht länger nur als Werkzeuge oder Reittiere, sondern entwickeln sich zu vollwertigen Gefährten.

Spieler müssen sich um ihre tierischen Begleiter kümmern und eine Bindung zu ihnen aufbauen. Im Gegenzug unterstützen sie mit ihren individuellen Fähigkeiten bei Erkundung und Kämpfen. Werden sie jedoch vernachlässigt, verlassen sie die Gruppe.

Crafting erhält deutlich mehr Freiheiten

Das Crafting-System wurde ebenfalls umfangreich erweitert. Statt einer weitgehend linearen Progression können verschiedene Materialien künftig miteinander kombiniert werden, um Ausrüstung mit unterschiedlichen Eigenschaften herzustellen.

Dadurch erhalten Spieler deutlich mehr Möglichkeiten, ihre Ausrüstung an den eigenen Spielstil anzupassen.

Begegnungen mit den Feyfolk

Neu sind außerdem die Feyfolk, mystische Bewohner der verschiedenen Reiche. Sie verfügen über eigene Siedlungen, Kulturen und Ziele. Durch Interaktionen können Spieler ihren Ruf verbessern, neue Handwerkskünste erlernen und weitere Geheimnisse der Spielwelt entdecken.

Technisch setzt Smalland 2: Lost Realms erstmals auf die Unreal Engine 5, die für eine deutlich modernere Grafik sorgen soll. Laut den Entwicklern basieren viele der Neuerungen direkt auf dem Feedback der Community. Weitere Informationen zum Survival-Abenteuer sollen in den kommenden Monaten folgen.