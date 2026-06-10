Smalland 2: Lost Realms: Survival-Abenteuer mit größerer Welt und Kreaturengefährten

Mit Smalland 2: Lost Realms kehrt das Survival-Abenteuer in einer deutlich größeren Welt zurück.

Eine neue Reise in die Welt der Smallfolk erwartet Spieler mit Smalland 2: Lost Realms, das von Maximum Entertainment offiziell angekündigt wurde und die Geschichte der Survival-Reihe fortsetzt.

Die Fortsetzung spielt lange vor den Ereignissen von Smalland: Survive the Wilds und führt in eine mythische Epoche, bevor die Giganten die Welt betraten. Im Mittelpunkt steht die Erkundung der sogenannten Verlorenen Reiche, die von uralten Zivilisationen, elementaren Kreaturen und vergessenen Geheimnissen geprägt werden.

Als Mitglied des Volkes der Smallfolk begeben sich Spieler auf die Suche nach Antworten auf eine düstere Prophezeiung, die das Schicksal der Welt bedroht. Dabei gilt es, verschiedene Regionen zu erkunden, Ressourcen zu sammeln und die Geheimnisse einer längst vergangenen Zeit aufzudecken.

Im Vergleich zum Vorgänger soll die Spielwelt deutlich größer ausfallen und mehr Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Gemeinschaft bieten. Spieler können Außenposten errichten, Handelsrouten zwischen entfernten Gebieten aufbauen und Netzwerke schaffen, die das Wachstum ihres Volkes fördern.

Zu den größten Neuerungen zählt ein vollständig überarbeitetes Crafting-System. Hinzu kommen neue Wasser- und Klettermechaniken, die zusätzliche Wege zur Erkundung der Welt eröffnen.

Auch die Kreaturen spielen eine größere Rolle als zuvor. Zahlreiche Wesen lassen sich zähmen und als Begleiter gewinnen. Diese Gefährten verfügen über eigene Fähigkeiten und unterstützen Spieler sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt.

Technisch setzt die Fortsetzung auf die Unreal Engine 5. Dadurch versprechen die Entwickler detailliertere Umgebungen, verbesserte Effekte und eine insgesamt lebendigere Darstellung der verschiedenen Biome.

Wie bereits im Vorgänger wird außerdem ein Koop-Modus für bis zu zehn Spieler unterstützt, sodass die Verlorenen Reiche gemeinsam mit Freunden erkundet werden können.

Smalland 2: Lost Realms erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam und Epic Games Store). Die Version für Nintendo Switch 2 folgt 2027.