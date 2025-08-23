Smalland: Survive the Wilds: Bislang größtes Update jetzt kostenlos spielbar

Maximum Entertainment freut sich, die Veröffentlichung von „The Underlands“ bekannt zu geben, dem bislang größten Inhaltsupdate für Smalland: Survive the Wilds.

Dieses kostenlose Update erweitert die Welt von Smalland um unterirdische Erkundungen, neue Begegnungen mit Feinden und magische Handwerkssysteme, die mit brandneuen Kristallressourcen verbunden sind. Spieler auf Steam, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 können das Update „The Underlands“ ab sofort spielen.

Mit der Veröffentlichung von „The Underlands“ können Spieler nun eine riesige unterirdische Welt erkunden, die unter den bestehenden Biomen verborgen ist. Macht euch bereit für Höhlenforschungen!

Das Update führt verschiedene einzigartige Höhlen unter dem Wald, dem Sumpf und der Wüste ein, die jeweils mit einzigartigen Quests, Kreaturen und Gefahren gefüllt sind. Spieler können auch neue Baumlager in den Höhlen errichten, die neue Möglichkeiten zum Aufbau einer Basis bieten.

Mächtige neue Gegner wie die Peitschenspinne und der Albino-Skorpion warten unter der Erde.

Neben neuen Schauplätzen und Gegnern führt The Underlands eine völlig neue Ressource ein: Kristalle. Es gibt mehrere Arten von Kristallen zu sammeln, von denen einige an saisonale Veränderungen gebunden sind. Mit ihnen kannst du magische Gegenstände herstellen, neue Totems erschaffen und deine Rüstungsvarianten erweitern.

Smalland: Survive the Wilds ist ein Multiplayer-Survival-Adventure-Spiel, in dem Insekten zu Gegnern werden und Überleben Anpassungsfähigkeit und Teamwork erfordert.