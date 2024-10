Smalland: Survive the Wilds: Campsite-Update ausgerollt

Konsolenspieler können sich freuen: Maximum Entertainments neuestes Smalland: Survive the Wilds Update ist Konsolen eingetroffen Von der Spielqualität bis zu den Mäuse-Upgrades hat dieser Patch alles zu bieten.

Gefüllt mit neuen Gegnern, zähmbaren Reittieren und einer Fülle von Handwerkszutaten werden diejenigen, die sich in die frisch hinzugefügte Wildnis wagen, als Helden zurückkehren.

Und was wartet auf euch? Ein knisterndes Lagerfeuer, Geschichten aus längst vergangenen Tagen und ein Lebensstil, der der kleinen Kolonie völlig fremd ist. Doch Vorsicht vor dem, was jenseits des flackernden Feuerscheins in den Schatten lauert: Die wilde Feldmaus und ein neuer Endgegner warten nur darauf, ihre Zähne in ahnungslose Abenteurer zu schlagen.

Aber es ist nicht alles nur düster, denn Smalland: Survive the Wilds begrüßt einen neuen NSC, die Geologin. Sie ist mehr als glücklich, den Spielern einen kleinen, wenn auch nicht überfüllten Zufluchtsort auf ihrer Baustelle zu bieten und sogar einige ihrer seltsamen und witzigen Weisheiten zu teilen.

Jetzt ist die perfekte Zeit, um eine Gruppe von Freunden zu versammeln, sich um das Lagerfeuer zu versammeln und all die glitzernde neue Beute zu zeigen, einschließlich des mächtigen Nagetier-Speers, einer neuen Rüstung, die selbst die erfahrensten Abenteurer beeindrucken wird, und einer ganzen Schatztruhe an Handwerksmaterialien für alle kreativen Bedürfnisse.

Unterstützt durch eine Vielzahl von Qualitätsverbesserungen, ist Smalland: Survive the Wilds hat noch nie besser ausgesehen!