Smalland: Survive the Wilds: Findet verlorene Geschenke im Weihnachts-Update

Der Weihnachtsmann hat seine Geschenke verloren und Spieler von Smalland: Survive the Wilds helfen dabei, sie wiederzufinden.

Maximum Entertainment hat für Smalland: Survive the Wilds pünktlich zur Weihnachtszeit das Yuletide Update veröffentlicht.

Im Mittelpunkt des Weihnachts-Updates steht eine völlig neue Hauptaufgabe, bei der die Spieler dem Weihnachtsmann helfen müssen, seine verlorenen Geschenke wiederzufinden.

Anhand von Hinweisen, die in der ganzen Welt verstreut sind, begeben sich die Spieler auf eine Schatzsuche, um die Geschenke zu finden, die in der ganzen Wildnis verstreut sind und von furchterregenden Kreaturen bewacht werden.

Sobald alle Geschenke gefunden und den rechtmäßigen Empfängern übergeben wurden, kehren die Spieler zum Weihnachtsmann zurück, um eine besondere, exklusive Belohnung für ihre heldenhaften Bemühungen zu erhalten.

Um die Weihnachtszeit zu feiern, führt das Update eine Reihe neuer Dekorationsgegenstände ein, mit denen sich die Spielerbasis in einen gemütlichen Rückzugsort für die Feiertage verwandeln lässt.

Die neu hinzugefügte Dekoration umfasst:

  • Anhänger
  • Kränze
  • Sauna
  • Heiße Wanne

Mit diesem Update werden auch eine Reihe neuer Strukturen eingeführt, die das Sammeln von Ressourcen und die Verwaltung von Siedlungen noch umfassender und nützlicher machen.

Dazu gehören:

  • Schlachtertisch
  • Sammlertisch
  • Bergbaukarren
  • Holzvorrat

Egal, ob die Spieler die verlorenen Schätze des Weihnachtsmannes suchen oder ihre Siedlungen mit neuen Hilfsmitteln und Dekorationen ausstatten, in dieser Weihnachtszeit ist für jedes Smallfolk etwas dabei.

  1. DerOpaZockt 78140 XP Tastenakrobat Level 4 | 19.12.2025 - 15:46 Uhr

    Die Spinne sah ja mal süß aus, ich bin gespannt, wie das Game dann bei Personen ankommt, die sich vor Spinnen, Insekten oder sonstigem Getier fürchten, ankommt.

    0
  7. SnakeForce 85 35065 XP Bobby Car Raser | 19.12.2025 - 17:15 Uhr

    Grundlegend finde ich es immer gut, wenn es solche Events gibt, hab das Game aber auch noch nie gespielt.

    0
  10. Ralle89 50080 XP Nachwuchsadmin 5+ | 19.12.2025 - 17:32 Uhr

    Habe es lange gespielt und es ist einiges neu dazu gekommen werde da mal wieder reinschauen

    0

