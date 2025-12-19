Smalland: Survive the Wilds: Findet verlorene Geschenke im Weihnachts-Update

Maximum Entertainment hat für Smalland: Survive the Wilds pünktlich zur Weihnachtszeit das Yuletide Update veröffentlicht.
Im Mittelpunkt des Weihnachts-Updates steht eine völlig neue Hauptaufgabe, bei der die Spieler dem Weihnachtsmann helfen müssen, seine verlorenen Geschenke wiederzufinden.
Anhand von Hinweisen, die in der ganzen Welt verstreut sind, begeben sich die Spieler auf eine Schatzsuche, um die Geschenke zu finden, die in der ganzen Wildnis verstreut sind und von furchterregenden Kreaturen bewacht werden.
Sobald alle Geschenke gefunden und den rechtmäßigen Empfängern übergeben wurden, kehren die Spieler zum Weihnachtsmann zurück, um eine besondere, exklusive Belohnung für ihre heldenhaften Bemühungen zu erhalten.
Um die Weihnachtszeit zu feiern, führt das Update eine Reihe neuer Dekorationsgegenstände ein, mit denen sich die Spielerbasis in einen gemütlichen Rückzugsort für die Feiertage verwandeln lässt.
Die neu hinzugefügte Dekoration umfasst:
- Anhänger
- Kränze
- Sauna
- Heiße Wanne
Mit diesem Update werden auch eine Reihe neuer Strukturen eingeführt, die das Sammeln von Ressourcen und die Verwaltung von Siedlungen noch umfassender und nützlicher machen.
Dazu gehören:
- Schlachtertisch
- Sammlertisch
- Bergbaukarren
- Holzvorrat
Egal, ob die Spieler die verlorenen Schätze des Weihnachtsmannes suchen oder ihre Siedlungen mit neuen Hilfsmitteln und Dekorationen ausstatten, in dieser Weihnachtszeit ist für jedes Smallfolk etwas dabei.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Spinne sah ja mal süß aus, ich bin gespannt, wie das Game dann bei Personen ankommt, die sich vor Spinnen, Insekten oder sonstigem Getier fürchten, ankommt.
Vllt wird es wie bei grounded mit Ner extra Einstellung honoriert ☺️
ungeziefer und weihnachtsgeschenke als spiel:
auf das muss man erst mal kommen
Taugt das spiel ?
ja doch.. hat was, habs mir zugelegt weil ich totaler Grounded Fan bin.. leider noch nicht so wirklich viel gespielt..
Ja, ist das bessere grounded.
Und ist es fehlerfrei?
Noch nie davon gehört
Kenne ich nicht
Spricht mich nicht an. Bin aber auch bei Grounded raus.
Grundlegend finde ich es immer gut, wenn es solche Events gibt, hab das Game aber auch noch nie gespielt.
Sehr ungewöhnliche Kombi 😀
Kenne das Spiel auch nicht, bin nicht wirklich der Insektentyp.
Habe es lange gespielt und es ist einiges neu dazu gekommen werde da mal wieder reinschauen