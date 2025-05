Smalland: Survive the Wilds: Jetzt mit Cross-Play und gigantischem Inhalts-Update

Guilds, Ställe, neue Kreaturen und plattformübergreifendes Spielen verändern das Abenteuer von Smalland: Survive the Wilds grundlegend.

Ihr habt darauf gewartet – und jetzt ist es endlich so weit: Smalland: Survive the Wilds bringt mit dem neuesten Update eine der meistgewünschten Funktionen der Community ins Spiel.

Ab sofort ist Cross-Play zwischen Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S und PlayStation 5 möglich. Das bedeutet für euch: Plattformgrenzen gehören der Vergangenheit an, und ihr könnt euch gemeinsam mit Freunden durch die riesige, miniaturisierte Welt schlagen – ganz egal, auf welchem System ihr spielt.

Doch das Update hat weit mehr zu bieten als nur Cross-Play. Mit der Einführung von Guilden erlebt ihr kooperatives Gameplay auf einem völlig neuen Level. Ihr könnt serverübergreifende Gruppen gründen, die dauerhaft bestehen bleiben – selbst wenn nur ein Mitglied online ist. Die Gilden verfügen über eigene Baum-Encampments, die ihr gemeinsam ausbauen und verteidigen könnt. Zusätzlich sorgt ein neues Verbrauchsitem dafür, dass ihr eure Teammitglieder mitten im Abenteuer wiederbeleben könnt – ideal für intensive Kämpfe oder riskante Erkundungstouren.

Ebenfalls neu: Ställe und Begleitermechaniken. Ihr könnt nun verschiedene Tiergefährten abhängig von ihrer Größe in neue Stalltypen unterbringen und sie dank des neuen Beschwörungssteins flexibel ins Spiel rufen – egal ob am Lager oder unterwegs in freier Wildbahn. Solltet ihr euren Gefährten verlieren, bringt ihn das „Homecoming Totem“ sicher zurück ins Lager.

Auch die Spielwelt selbst wächst: Im nördlichen Overland warten zwei neue Baum-Encampments auf eure Entdeckung, integriert ins bestehende Netzwerk. Mit dem Rufous-Bellied Tit begegnet ihr außerdem einer bisher unbekannten Kreatur, die euch in einer frischen Quest vor neue Herausforderungen stellt.