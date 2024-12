Smalland: Survive the Wilds: Video schaut Komponisten über die Schulter

Maximum Entertainment freut sich, ein neues Video hinter den Kulissen zu veröffentlichen, das den (vielleicht passend benannten) Komponisten Pav Gekko und das Limelight Orchestra dabei begleitet, wie sie eine spezielle Orchesterversion des atemberaubenden Sounds von Smalland: Survive the Wilds erstellen.

Das Spiel hat seit seiner Veröffentlichung regelmäßige Updates erhalten, aber der Eckpfeiler der märchenhaften Atmosphäre von Smalland ist nach wie vor der fesselnde Soundtrack – der nun durch die neueste Live-Orchester-Interpretation wie nie zuvor erlebt werden kann.

Das Spiel wurde seit seiner Veröffentlichung regelmäßig aktualisiert, aber der Grundstein für die märchenhafte Atmosphäre von Smalland ist nach wie vor der fesselnde Soundtrack, der nun durch die neueste Live-Orchester-Interpretation wie nie zuvor erlebt werden kann.

Dieses Video hinter den Kulissen der besonderen Orchesteraufführungen zeigt die Liebe und Sorgfalt, die in die Schaffung eines solch lebendigen Sounds für diesen beliebten Titel gesteckt wurde.

Pav Gekko hat einen Smalland-Soundtrack geschaffen, der von klassischer Musik und den Größen der Filmwelt inspiriert ist. Im Video ist er zusammen mit seinem Komponistenkollegen Ryan Williams (Dead Island 2) zu sehen, der als Beobachter des Orchesters mitwirkte, sowie mit Musikern aus der Region, die dem elfenähnlichen Helden von Smalland ihre eigene Musik im Hollywood-Stil verleihen.

„Es ist wichtig, dass die Musik in Spielen von höchster Qualität ist“, sagt Pav Gekko, “Der Smalland-Soundtrack sticht mit seinem üppigen, bewusst altmodischen Sound, der neoklassischen Orchestrierung und dem Vintage-Treatment hervor, die die magische, skurrile Atmosphäre der Spielwelt einfangen. Inspiriert von den kultigen Symphonic-Adventure-Scores der 1980er Jahre, verbindet es nostalgische Action-Adventure-Idiome mit einer märchenhaften Qualität und lebendigen Orchesterfarben. Diese Herangehensweise entführt den Hörer in die Welt von Smalland, in der sich ein kleiner elfenähnlicher Charakter auf eine große Reise begibt.“