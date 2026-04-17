Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike: Roguelike-Sportmix jetzt auf Xbox, PlayStation & Switch verfügbar

Smash It Wild: Taktisches Roguelike-Sportspiel ist jetzt für Xbox und Konsolen erhältlich.

Smash It Wild ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich und verbindet taktische Rundenstrategie mit schnellen Sport-Elementen.

Der Titel von Goblinz Studio setzt auf ein ungewöhnliches Gameplay-Konzept, bei dem Volleyball- und Dodgeball-Mechaniken in ein rundenbasiertes Roguelike-System integriert werden. Jede Partie wird dabei zu einem taktischen Duell um Positionierung, Timing und Entscheidungsfindung.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines Teams aus unterschiedlichen tierischen Champions, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Spielstile verfügen. Durch Kombinationen von Fähigkeiten und Ausrüstung entstehen individuelle Strategien für jede neue Runde.

Zwischen den Matches werden Upgrades gewählt, Ereignisse gemeistert und Risiken abgewogen, die den weiteren Verlauf des Turniers beeinflussen. Jeder Durchlauf verläuft dabei anders, während Niederlagen den kompletten Fortschritt zurücksetzen.

Zusätzlich ist eine kostenlose Demo auf allen Plattformen verfügbar, während der Launch mit einem zeitlich begrenzten Rabatt begleitet wird.

Mit seinem farbenfrohen Sailpunk-Setting setzt Smash It Wild auf eine Mischung aus chaotischer Action und strategischer Tiefe, die sich in jedem Match neu entfaltet.