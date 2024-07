SMITE 2: Das letzte Alpha-Wochenend-Event beginnt

Autor:, in / SMITE 2

Titan Forge Games hat angekündigt, dass das vierte Alpha-Weekend-Event für SMITE 2 heute beginnt. Ares und Susano werden dem Spiel hinzugefügt, ebenso wie der neue Spielmodus „Arena“. Dies ist das letzte Alpha-Wochenend-Event, bevor SMITE 2 am 27. August in die geschlossene 24/7-Alpha-Testphase eintritt.

Der Arenamodus ist ein beliebter, rasanter Prügelspielmodus in SMITE, der den Spielern die intensivsten und chaotischsten 5v5-Kämpfe bietet. Der Modus kommt in SMITE 2 mit einer Reihe von Verbesserungen, aber dem gleichen Geist von Nonstop-Kampf und Spaß.

Ares, der griechische Gott des Krieges, zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Verbündeten stärkt und das Schlachtfeld kontrolliert. Seine Ketten können den Verlauf eines Kampfes völlig verändern, indem sie Feinde verlangsamen und betäuben, die nun fliehen oder schweren Schaden erleiden müssen.

Susano, der Sturmgott aus der japanischen Mythologie, ist einer der schnellsten Gottheiten im Spiel und in der Lage, innerhalb von Sekunden erheblichen Schaden zu verursachen. In SMITE haben Ares und Susano unterschiedliche Rollen und Spielstile. In SMITE 2 können die Spieler jedoch mit Builds experimentieren und neue spannende Strategien für beide Gottheiten entwickeln.

Außerdem werden drei neue Cross-Gen-Skins, Mr. Knuddel Ymir, Goth-Gourmet Morrigan und kosmischer Vollstrecker Thanatos, in SMITE 2 für diejenigen verfügbar sein, die diese Skins in SMITE besitzen und ihren SMITE 2-Account verknüpft haben.