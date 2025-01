SMITE 2: Göttliche Helden im Wochentakt

Autor:, in / SMITE 2

Titan Forge Games hat den zweiten Patch der offenen Betaphase von SMITE 2 veröffentlicht, der zwei zusätzliche Götter aus dem ursprünglichen SMITE in die Fortsetzung bringt.

Das Entwicklerteam hat sich verpflichtet, bis August jede Woche einen Gott zu veröffentlichen, darunter vier völlig neue Götter für SMITE 2.

Vulkan ist der jüngste Gott in der Reihe der SMITE-Originale in SMITE 2 und repräsentiert das römische Pantheon. Vulkan, der als Schmied der Götter bekannt ist, nutzt seine Schmiede, um Bomben und Raketen zu erschaffen, die massiven Flächenschaden verursachen, und wählt dabei aus neun exklusiven Mods, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden.

Ursprünglich als erster Gott der offenen Beta von SMITE 1 veröffentlicht, ist Vulkan jetzt auch in SMITE 2 verfügbar.

Hun Batz, der Brüllaffengott, soll etwas später in diesem Patch in die Fußstapfen von Vulkan treten. Der Gott des Einzelzielschadens kann dank überarbeiteter Fähigkeiten ganz neue Arten von Affentheater machen, indem er sich teleportieren kann, während er seinen Überhand-Smash ausführt.

Sowohl Hun Batz als auch Vulcan werden dank des kürzlich angekündigten Aspektsystems, das es den Spielern ermöglicht, eine optimierte Version der Ausrüstung eines Gottes zu wählen, die sich in verschiedenen Rollen auszeichnet, mit zusätzlichen Spielmöglichkeiten an den Start gehen.

Hun Batz gewinnt an CC auf Kosten seines Schadens und kann so als Unterstützung oder auf der Solo-Lane spielen, während Vulcan in der Nähe seiner Armee von Geschütztürmen auf Kosten der Schadensskalierung tankfähiger wird.