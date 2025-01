SMITE 2: MOBA jetzt kostenlos spielbar

Autor:, in / SMITE 2

Titan Forge Games hat SMITE 2 als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht und damit das Ende der Closed Alpha-Phase markiert. In Verbindung mit einem bedeutenden Patch, der das Spiel aktualisiert, ist SMITE 2 ab sofort für alle Spieler zum kostenlosen Download auf PS5, Xbox Series, PC über Steam und Epic Game Store sowie auf Steam Deck verfügbar.

Der neue Patch fügt der spielbaren Liste 5 neue Gottheiten hinzu, darunter die neueste Gottheit, der von Grund auf für SMITE 2 entwickelt wurde: Aladdin.

Aladdin tritt SMITE 2 als Teil des Pantheons „Tales of Arabia“ bei. Die neue Gottheit wurde komplett auf der Unreal Engine 5 entwickelt und bringt einzigartige Mechaniken ins Spiel. Aladdin ist dank seiner Fähigkeit, an Wänden und Strukturen entlangzulaufen, eine äußerst mobile Gottheit.

Sein Begleiter, der Flaschengeist, gewährt ihm im Laufe des Spiels drei mächtige Wünsche, darunter die Chance auf Wiederbelebung nach dem Tod. Aladdins ultimative Fähigkeit erlaubt es ihm, seine Lampe zu benutzen, um Gegner*innen in einem Eins-gegen-Eins-Kampf zu fangen.

Vier weitere Gottheiten wurden mit dem Free-to-Play-Patch zu SMITE 2 hinzugefügt, darunter Geb, der ägyptische Gott der Erde, und Mulan, die chinesische aszendierende Kriegerin. Agni kommt als Vertreter des hinduistischen Pantheons zu SMITE 2, während Ullr aus dem nordischen Pantheon die lange Liste der neuen spielbaren Gottheiten abrundet.

Der Patch fügt außerdem „Scharmützel“ hinzu, den bei Fans beliebten 3v3-Spielmodus, der sich auf schnelle, kleinräumige Kämpfe konzentriert, sowie eine brandneue Artus-Map. Außerdem enthält der Patch bedeutende Aktualisierungen der Eroberungskarte und -funktionen sowie eine Alphaversion des Spielmodus „Angriffsmodus“.

Zudem wurde für einige Gottheiten eine neue optionale Verbesserung in Form von Aspekten hinzugefügt. Diese sollen neue Möglichkeiten bieten, dieselben Gottheiten auf unterhaltsame Weise zu spielen, indem sie sich auf eine oder zwei klare Komponenten eines Gottheitenkits konzentrieren, anstatt jede Fähigkeit auf kleine Weise zu verbessern.

„Es ist erstaunlich, wie weit sich SMITE 2 seit den ersten Prototypen vor etwas mehr als 2 Jahren entwickelt hat“, sagt Travis Brown, General Manager und Creative Director bei Titan Forge Games. „Ohne das unschätzbare Feedback der SMITE-Fangemeinde während der Alpha-Phase hätten wir es nicht so weit bringen können, und das Spiel ist jetzt in so vielen Bereichen objektiv besser als sein Vorgänger. Wir haben ehrgeizige Inhaltspläne für 2025, die unsere Spieler für die Zukunft von SMITE 2 begeistern werden.”

SMITE 2 hat während der Closed-Alpha-Phase schnelle Zyklen der Implementierung von Gameplay-Verbesserungen durchlaufen, wobei das Entwicklerteam fleißig daran gearbeitet hat, das Feedback der Spieler zu berücksichtigen.

Dank der Neuausrichtung der Bemühungen, bestehende Gottheiten in SMITE 2 zu integrieren, beläuft sich die Zahl der spielbaren Gottheiten nun auf 45. Das Team ist bestrebt, die Lieblingsgottheiten aller Spieler so schnell wie möglich in die Fortsetzung zu bringen.