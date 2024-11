SMITE 2: Thor, Amor und Poseidon treten dem Spiel bei

Autor:, in / SMITE 2

Titan Forge Games hat den siebten Patch für die Closed Alpha von SMITE 2 veröffentlicht, mit dem die Liste der spielbaren Götter erweitert und die Spielsysteme weiter verbessert werden.

Poseidon, Thor und Amor schließen sich der Liste der Götter an, die die Spieler auswählen können, da sie alle schon seit Langem zu den Säulen des ursprünglichen SMITE gehören.

Poseidon, der griechische Gott der Ozeane, beherrscht die Gezeiten, um das Schlachtfeld zu kontrollieren. Seine wasserbasierten Fähigkeiten können Gegner verlangsamen, ihnen Schaden zufügen und sie zurückwerfen. Mit seiner ultimativen Fähigkeit beschwört Poseidon einen monströsen Kraken, der mehrere Ziele auf einmal niederreißt.

Thor ist der Gott des Donners in der nordischen Mythologie. In SMITE 2 ist er ein furchtloser Krieger, der für seine schnellen, durchschlagskräftigen Angriffe mit seinem legendären Hammer Mjolnir bekannt ist. Thors ultimative Fähigkeit lässt ihn in den Himmel springen und mit voller Wucht auf ihn herabstürzen, wodurch er seine Feinde überrumpelt und Schlachten umdreht.

Amor, der römische Gott der Liebe, ist ein schelmischer Gott mit einem Köcher voller Pfeile mit Herzspitze. Seine rasanten Angriffe und Heilfähigkeiten machen ihn zu einer guten Wahl für Spieler, die einen unterstützenden, aber dennoch offensiven Spielstil bevorzugen.