SMITE 2: Zukunft von Eroberung präsentiert

Titan Forge Games hat Details zu “Eroberung”, dem ersten spielbaren Modus in SMITE 2, veröffentlicht.

In einem ausführlichen Video sprechen Senior Level Designer Matthew Barcas und Lead Environment Artist Aaron Kim über die Herausforderung, „Eroberung“ nach einem Jahrzehnt der Entwicklung in SMITE neu aufzusetzen, um den Spielern in der kommenden Fortsetzung eine völlig neue Erfahrung zu bieten.

Das Titan Forge-Team lädt die Spieler dazu ein, die Änderungen an „Eroberung“ aus erster Hand zu erleben, während sich SMITE 2 auf die ersten Alpha-Wochenenden in diesem Frühjahr vorbereitet.

Das Team hat sich auf die Kernkomponenten des Spielmodus konzentriert und Lanes, Türme, Diener und Dschungelcamps verbessert. Im Vergleich zu SMITE erlaubt die Karte von SMITE 2 eine größere kreative Zusammenarbeit.

Dies ermöglicht detailliertere Änderungen, ohne dass das gesamte Layout überarbeitet werden muss.

Die interaktiven Elemente wurden überarbeitet, um das Engagement und die Strategie der Spieler zu vertiefen.

Dschungellagerer und der Feuerriese steigen jetzt mit jeder Niederlage auf, wobei die Buffs auch steigende Spieler*innenbelohnungen bieten. Die Goldfurie hat nun eine größere Bedeutung im späten Spiel, da sie den siegreichen Teams permanente Vorteile gewährt. Außerdem werden durch die Interaktion mit dem Kriegshorn die Diener des Teams verstärkt.

SMITE 2 ist die nächste Generation des beliebten Third-Person-Action-MOBAs SMITE. Die Fortsetzung wurde von Grund auf mit der Unreal Engine 5 entwickelt und soll ein echtes Next-Gen-Erlebnis bieten.