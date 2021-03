SMITE: Battleground of the Gods: Geburtstagsfeier mit neuem Battle-Pass und Geschenken

Titan Forge Games feiert SMITEs siebten Geburtstag mit einem brandneuen Update, dessen Highlight das Event „Fänge der Tyrannei“ darstellt.

Neues Event: Fänge der Tyrannei

Das heute beginnende, über vier Monate laufende Event bietet Spielern zahlreiche neue Inhalte, darunter Dutzende Skins, sowie Quests. Außerdem wird die Rahmengeschichte weitererzählt, die zuletzt Tiamats Aufstieg zur mächtigsten Göttin im SMITE-Universum zum Thema hatte. Die Belohnung für Spieler, die sämtliche Event-Inhalte sammeln, ist ein brandneuer Skin von höchster Qualität, der über mehrere Formen verfügt: Vergessene Götter Chaac.

Vergessene Götter Chaac stellt das körperliche Gefäß gleich dreier göttlicher Seelen dar. Nach Verwendung seiner Überkraft oder bei Betätigung einer bestimmten Taste wechselt der Skin im Spiel seine Gestalt.

„Chaac schlüpft in die Rolle des letzten Priesters dreier uralter Götter“, erklärt Sven Bybee, Advanced Concept Artist bei Titan Forge Games. „Er kontrolliert ein Relikt, das es ihm ermöglicht, jeden von ihnen anzurufen und ihre Gestalt anzunehmen. Diese Gestalten sind nicht als drei individuelle Skins zu verstehen, sondern sind durch visuelle und Story-Elemente eng miteinander verwoben. Die drei Götter repräsentieren drei verschiedene Aspekte des menschlichen Wesens: Optimismus, Leidenschaft und Zorn.“

Battle-Pass: Helden der Wildnis

SMITEs neuer Battle-Pass tritt den Beweis an, dass auch die Götter Haustiere lieben. Insgesamt können vier tierische Skins freigeschaltet werden, darunter Heldenhafter Husky Fenrir und Sushi Neko Bacchus.

Geschenke im Geburtstagsevent

Wenn SMITE Geburtstag feiert, werden die Spieler beschenkt! Sieben Jahre sind seit der offiziellen Veröffentlichung von Hi-Rez Studios‘ Mythologie-MOBA nun bereits vergangen, was mit einem Event im Spiel gefeiert wird.

Fünfzehn Tage lang können sich Spieler nach dem Login jeden Tag ein neues kostenloses Geschenk abholen. Diese Geschenke sind großteils kosmetische Gegenstände, die auf Fan-Kunstwerken basieren und so talentierten Mitgliedern der Community eine Bühne im Spiel bieten.

Nach Freischaltung von insgesamt sechs Gegenständen wartet auf Spieler außerdem ein ganz besonderes Geschenk, das SMITE-Veteranen die Nostalgietränen in die Augen treiben wird: Der Skin „Klassischer Ao Guang“ ist in Wirklichkeit ein Skin für den Maya-Gott Kukulkan, erinnert dabei aber an das einstige Aussehen des chinesischen Drachengottes aus dem frühesten Tagen von SMITE.

Die ausführlichen Patch-Notes findet ihr hier.