SMITE: Battleground of the Gods: Göttin Charybdis ist eine Jägerin

Charybdis mag wie ein harmloses, kleines Mädchen aussehen, doch gut versteckt lauert unter ihrem Mantel anstelle ihres linken Arms eine furchteinflößende Kreatur: der Schlund. Das gefräßige Monster ist ihre Hauptwaffe im Kampf in Smite. Laut der griechischen Mythologie verwandelte Zeus Charybdis einst in ein Monster, das er am Meeresboden ankettete, gegenüber der auf ähnliche Weise verfluchten Skylla. Beide wurden zu Schwestern im Geiste – und im Gameplay.

Genau wie Skylla zeigt Charybdis während ihrer Überkraft ihr wahres Gesicht, entfesselt den Schlund und setzt zu einem vernichtenden Angriff an. Falls der Schlund dabei einen Gott tötet, wird er noch hungriger und kann erneut angreifen. Von ihrem Vater Poseidon erbt Charybdis im Spiel die Fähigkeit, die Gezeiten zu ihrem Vorteil einzusetzen. Ebenso wie dieser macht sie sich den Wasserstand zunutze, um ihre Fertigkeiten zu verstärken.

Charybdis‘ unstillbarer Durst erzeugt auf dem Schlachtfeld gigantische Strudel. Sie kann in diesen untertauchen und den Schlund auftauchen lassen, um Jagd auf Gegner zu machen. Weitergehende Informationen zu Design und Entwicklung von Charybdis bietet dieser Blogpost von SMITEs Lead Designer AJ „Ajax“ Walker.

Neues Event – Odyssee: Bedrohliche Gewässer: Unter dem Titel „Bedrohliche Gewässer“ beginnt ein neues Odyssee-Event in SMITE. Spieler begeben sich auf eine epische Weltreise durch verschiedene, aus der Mythologie bekannte Gebiete. Es gilt unter anderem, die Straße von Messina zu durchqueren, in der das nun wieder vereinte Duo aus Skylla und Charybdis wartet.

Bis Anfang 2022 werden im Rahmen der Odyssee nach und nach Dutzende neue Skins veröffentlicht werden. Beim Kauf eines Skins erhalten Spieler Punkte, die es sich zu sammeln lohnt, denn beim Erreichen bestimmter Meilensteine und über auf diese Weise freigeschaltete Quests warten zahlreiche weitere Belohnungen.

Acht Skins werden bereits im nächsten Update verfügbar sein, darunter die ultimative Belohnung der diesjährigen Odyssee, ein Skin der höchsten Qualitätskategorie T5: Toon Mania Cthulhu.

Diverse Cartoonhelden scheinen dem Wahnsinn verfallen zu sein! Toon Mania Cthulhu ist mehr als nur ein Skin und eine liebevolle Hommage an klassische Cartoons.

Vom Zeichenstil, über Animationen bis hin zu Soundeffekten und Stimmenpaket – alle Aspekte unterscheiden sich auf außergewöhnliche Weise von der Standardversion des Gottes. Jedes Mal, wenn Toon Mania Cthulhu eine Fertigkeit einsetzt, verwandelt er sich in einen neuen Cartoon-Charakter und wechselt zwischen albernem König, Cowboy, Pilot und Rockstar. Mit seiner Überkraft verwandelt er sich in den größten Charakter im gesamten Spiel: ein sehr großes, sehr wütendes Skelett.

Über die Option „Alles kaufen“ können schon im nächsten Update alle Inhalte des Events „Odyssee: Bedrohliche Gewässer“ vorbestellt und Toon Mania Cthulhu sofort freigeschaltet werden.