SMITE: Magic: The Gathering zum Start von Jahr 10

Hi-Rez hat zum Start ins zehnte Jahr seines Action-MOBAs SMITE ein gigantisches Update veröffentlicht, in dem der Feuerriese Surtr und Magic: The Gathering tragende Rollen spielen.

Für Surtrs Premiere als spielbarer Gott auf dem Schlachtfeld der Götter hat der Modus „Eroberung“ zum Start in die „Saison der Monster“ eine brandneue Karte mit neuer künstlerischer Gestaltung, neuem Layout, neuen Monstern, Strukturen und Zielen erhalten. Alle Details können hier in den Patch-Notes nachgelesen werden.

In SMITE hat ein dreimonatiges Event in Kooperation mit dem ultimativen Sammelkartenspiel Magic: The Gathering begonnen. Die Ankündigung des Crossovers Anfang des Monats wurde von Fans mit Begeisterung aufgenommen, gibt es doch unter SMITE-Spielern auch zahlreiche Magic-Fans.

Fünf legendäre Charaktere aus Magic: The Gathering wurden in SMITE-Skins höchster Qualität verwandelt. Im Spiel können sie entweder direkt für 1200 Juwelen gekauft werden oder in einer für 600 Juwelen erhältlichen Schatztruhe freigeschaltet werden. Das Event umfasst außerdem Gratis-Quests für alle Spieler und eine Vielzahl an kosmetischen Gegenständen, darunter ein Laderahmen.

Pele, die polynesische Göttin der Vulkane, wird zur feurigen Chandra Nalaar, während Thanatos, der Engel des Todes, Atraxa verkörpert. Atlas wird zu Karn, sein riesiges Astrolabium dient ihm als Waffe und ist ein Artefakt, das nur er kontrollieren kann. Nü Wa wird zur Totenbeschwörerin Liliana Vess und der talentierteste Gedankenmagier des Multiversums, Jace Beleren, kann von SMITE-Fans als Skin für Yu Huang gespielt werden.

Und hier ist noch lange nicht Schluss: Fünf weitere MTG-Legenden befinden sich bereits auf dem Weg auf das Schlachtfeld der Götter und werden im nächsten Update die insgesamt 10 Skins des Crossovers Magic: The Gathering x SMITE komplettieren.

Ragnarök naht. Surtr hat seinen Dienst als Dschungelboss von SMITE, den er seit der Open Beta innehatte, quittiert und ist nun ein spielbarer Krieger im nordischen Pantheon. Nachdem er jahrelang von machtgierigen Götter immer und immer wieder zu Fall gebracht wurde, ist er nun endlich frei!

Einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Surtr gewährt dieser vom Design-Team verfasste Blogpost.