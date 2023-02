SMITE: Martichoras Cinematic-Trailer enthüllt

Autor:, in / SMITE

Der Körper eines Löwen, der Schwanz eines Skorpions und das Gesicht eines Menschen – das ist Martichoras, der Manticore-König in SMITE.

Der kommende Free-to-Play-Gott in Hi-Rez‘ Action-MOBA SMITE wird nächste Woche, am 21. Februar, erscheinen. Im Cinematic-Reveal-Trailer pirscht sich dieses Apex-Raubtier an einen griechischen Soldaten heran, der Pech hat.

Alle Details über den Mantikor-König Martichoras und alle kommenden Inhalte, einschließlich der zweiten Hälfte des Magic: The Gathering-Crossovers, werden während der Update-Show am Mittwoch, den 15. Februar um 15 Uhr auf https://www.twitch.tv/smitegame enthüllt.