SMITE: Battleground of the Gods: Profiliga mit wegweisenden Verbesserungen für Spieler

SPL startet in die neue Saison! Liga und Spieler blicken dank tiefgreifender Verbesserungen optimistisch in die Zukunft.

In der SMITE Pro League zeigen die talentiertesten Spieler jedes Jahr aufs Neue, was im Mythologie-MOBA von Titan Forge so alles möglich ist – auch als E-Sport fesselt SMITE die Community an die Bildschirme.

Seit 23. April ist die neue Saison der SPL im Gange und sie wartet in der neuen Saison mit tiefgreifenden strukturellen Reformen auf. Statt von externen Organisationen werden sämtliche Teams nun unter dem Dach von Hi-Rez Studios betrieben, woraus sich für die Profispieler erhebliche Vorteile ergeben.

Neben einer Steigerung der Garantiegehälter sorgt das neue Modell von Hi-Rez Studios dafür, dass 100 % der Einnahmen aus dem Verkauf von Esport-Merchandise direkt den Spielern zugutekommen. Zusätzlich steht es den Spielern frei, individuelle Sponsorenverträge abzuschließen und ihre Einnahmen so weiter zu erhöhen.

Weitere Details zu allen Änderungen und wie sowohl Spieler als auch Fans der SPL von diesen profitieren finden Interessierte in diesem Artikel.

„Wir gehen mit dem SMITE-Esport neue Wege und die Hauptrolle gebührt dabei unseren Profispielern“, berichtet Auverin Morrow, Esports Brand Manager für SMITE. „Wir haben die Möglichkeit gesehen und genutzt, die Liga insgesamt zukunftsfähiger zu machen und gleichzeitig die Lebensqualität unserer Elitespieler zu verbessern. Die neuen Strukturen für die SMITE Pro League stellen den Spielern neue Einnahmequellen zur Verfügung und geben Fans gleichzeitig neue Möglichkeiten, ihre Lieblingsspieler direkt zu unterstützen. Insgesamt bereiten wir so den Boden für eine starken Wettbewerb in der SPL für die kommenden Jahre.“

Die SMITE Pro League wird in Saison 8 von Titelsponsor Alienware präsentiert. In den neuen Namen der acht antretenden Teams wurden Anspielungen auf mythologische Orte und Figuren mit der klassischen Namensgebung US-amerikanischer Sport-Franchises kombiniert. So werden beispielsweise die Valhalla Valkyries, die Oni Warriors und die Tartarus Titans zu epischen Schlachten auf dem Schlachtfeld der Götter antreten.

Die Matches der SPL werden jeweils freitags, samstags und sonntags ab 17:00 Uhr MESZ auf diesen offiziellen Kanälen übertragen: