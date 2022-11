SMITE: RuneScape-Legenden bald im Spiel

Die RuneScape-Legenden Gnomenkind, König Schwarzer Drache und der weise alte Mann kommen in einem neuen Crossover-Event zu SMITE, das in einem Trailer enthüllt wird.

Die legendären MMOs RuneScape und Old School RuneScape von Jagex bekräftigen ihren mythologischen Status und kommen als Crossover zu Hi-Rez‘ Action-MOBA SMITE, das für den 15. November mit dem nächsten großen Update geplant ist.

Im neu veröffentlichten Trailer zu RuneScape x SMITE zieht Bellona eine komplette Runenrüstung an und kommt dem Gnomenkind in der Höhle des Schwarzen Drachen zu Hilfe:

Mit diesem bemerkenswerten Crossover führt SMITE mehrere einzigartige Features ein: Skill Capes direkt aus RuneScape, die auf den Skins der Event-Charaktere ausgerüstet werden können, und eine brandneue Chat-Option im RuneScape-Stil, die aussieht, als wäre sie direkt aus der Grand Exchange übernommen worden.

Bei nicht weniger als 69 Umhängen können die Spieler ihre Wahl entweder auf das Aussehen oder darauf stützen, wie gut ihr Umhang mit ihrer Überwucherung prahlt. Die Umhänge, die durch Quests freigeschaltet werden, sind ganz im Sinne von RuneScape, da sie eine astronomische Menge an Grinding erfordern.

Das Tragen des Umhangs des Meisters der Kräuterkunde zeigt der Welt, wie wichtig Tränke für euren Spielstil sind, denn er wird freigeschaltet, nachdem ihr 3000 davon getrunken habt. Eine Reise von 15 Millionen Fuß in SMITE ist in der Tat eine lange Reise; nur der Meister-Beweglichkeitsumhang beweist, dass deine göttlichen Beine der Herausforderung gewachsen waren. Diejenigen mit weniger friedlichen Ambitionen können den Meistertöter-Umhang tragen, nachdem sie 3600 PK in der Wildnis von SMITEs Schlachtfeld der Götter verübt haben.

Alle Umhänge können mit einem von fünf Event-Skins ausgestattet werden, die Charaktere im Kunststil von Old School Gielinor darstellen. RuneScape-Fans können sich freuen, wenn sie als Merlin in die Rolle des berühmten NSC Wise Old Man schlüpfen, als Vamana-Skin in die Rolle eines normalen Gnom-Kindes schlüpfen oder als König Schwarzer Drache die Rolle des Cerberus übernehmen. Und ja, König Schwarzer Drache kann auch jedes der Capes tragen. Die Runenrüstung Bellona und die gesegnete Drachenhaut Neith könnten sehr wohl Spielercharaktere aus RuneScape sein. Das Event wird auch Musik, kosmetische Pakete und weitere geschmackvolle Features aus dem Spiel bieten.